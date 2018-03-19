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Россияне сдали важный политический экзамен

Владимир Путин. Фото; Михаил Метцель/ТАСС
Руслан Осташко

Руслан Осташко блогер

 Общественный деятель, политик, создатель интернет-издания "Политическая Россия". Окончил Московский Пограничный Институт ФСБ РФ (бывший МВИ ФПС РФ).
Феноменальная явка и феноменальный процент поддержки президента – это победа не только Путина, но и всего российского общества, всех российских избирателей, всей России. Сейчас в Фейсбуке можно наблюдать прекрасную картину. Картину того, как у наших сограждан, которые исповедуют либерально-западническую идеологию, прямо рвутся и трещат все их шаблоны. 
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У меня есть примета. Если вдруг условные любители Навального, фанаты Ходорковского и миньоны Собчак вдруг обнаруживают, что вокруг них живет какой-то не такой народ, который без всяких каруселей и вбросов активно голосует как-то неправильно, то значит у нас все будет хорошо.

Выборы – это ведь не только политический процесс, это для многих людей еще и важный психологический опыт, это возможность выбраться из своих закрытых тусовочек и познакомиться с согражданами, посмотреть на то, как они говорят, что они думают и как они голосуют. Особенно нелегко приходится тем, кто все-таки записывается в наблюдатели или попадает в избирательные комиссии и потом целый день, пока идет голосование, смотрят как рядовые россияне приходят, улыбаются и голосуют. Голосуют в основном за Путина. И вот тут у любого честного, по крайней мере честного с собой либерала возникает выбор: нужно или из страны валить куда-нибудь, где его политическая позиция будет доминирующей, или нужно свою страну, Россию, полюбить или по крайней мере принять такой, какая она есть. Это трудный и болезненный выбор, который не каждый может сделать. К сожалению, честность, хотя бы в отношении себя – это очень редкая черта среди российской оппозиции, причем не только либеральной, а вообще любой. Но то, что выборы по крайней мере заставили всех познакомиться с тем самым путинским большинством - это очень круто.

Фото; Лев Федосеев/ТАСС

Сейчас путинскую победу будут остервенело делить и буквально рвать на части политологи, политтехнологи, эксперты, консультанты и чиновники разных уровней. Каждый будет говорить, писать, вбрасывать в СМИ и телеграм-каналы информацию о том, какую ключевую роль каждый из них сыграл в мобилизации путинского электората. Смотреться будет довольно противно, как и любая остервенелая и публичная борьба за деньги и привилегии, но дело не только в этом. Дело в том, что если уж искать какой-то политтехнологический подтекст в сверхвысокой явке на президентских выборах, то все плюшки и благодарности, а также премию за лучшую политтехнологическую операцию должна получить британский премьер-министр Тереза Мэй.

Как шутят в соцсетях, англичане изначально хотели отравить Горбачева или Ходорковского, но подумали, что рейтинг Путина на выборах в 95% это было бы слишком. В этой шутке есть только доля шутки. Невозможно отрицать, что подчеркнуто наглые действия официального Лондона стали важным и позитивным элементом электоральной мобилизации, причем такого размаха, который недоступен никаким политтехнологам.

Ну, а самым важным моментом избирательной кампании стало президентское послание Путина, и тут сам глава государства сделал для оживления выборов больше, чем все агитаторы вместе взятые. На фоне остальных кандидатов, на фоне того, что они наговорили о Крыме, на фоне спрятанных заграничных счетов и недвижимости, на фоне взаимных оскорблений и обливаний друг друга вербальной грязью и настоящей водой, Путин со своим посланием, ракетами и видением сильной России, устремленной в будущее, явно смотрелся как единственный взрослый и серьезный человек среди оборзевших политических клоунов.

На этих выборах окончательно умерло два мифа. Во-первых, уже всем понятно, что бойкот не сработал, а Навальный как политик кончился. А сколько было надежд! А сколько было пафосных заявлений! А сколько было слов о том, что молодежь, следуя призыву Навального, не пойдет ни на какие выборы, и что Путин вообще потерял новое поколение. Новое поколение оказалось вполне пропутинским, и это большая проблема для Навального, которому придется попрощаться с грантами и статусом единственного и главного лидера несистемной оппозиции. Чего только стоят итоговые дебаты Навального и Собчак. При всей моей нелюбви к Собчак, она прошла не самую простую для себя кампанию до конца и хоть как-то пыталась вести диалог с другими либералами с целью объединить их в политическую силу. Навальный же продемонстрировал дискуссию на уровне школьной шпаны, и это, похоже, уже не лечится.

Фото; Андрей Старостин/ТАСС 

Второй миф, это миф про то, что российская столица – какое-то средоточие оппозиции. Оказалось, что Москва – это не оппозиционный город. Просто для того, чтобы заставить московский лояльный электорат прийти на выборы, нужно чтобы его кто-то как следует разозлил. Смотрите, у Путина в так называемой "оппозиционной" Москве – 71%! А за повышение явки нужно сказать еще раз спасибо нашим западным партнерам.

И последнее. Сегодня у СМИ и политологов появилось новое развлечение – следить за тем, кто из мировых лидеров поздравил Путина, а кто – нет. На мой взгляд это сравнительно бесполезное занятие. Источник легитимности Путина – не внешнее признание. Россия – не Украина, и нашему президенту не нужно внешних подтверждений своей власти, его в должности не утверждает американский посол. Как правильно заметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "Победа Путина – это победа всех граждан России", а что там думают по этому поводу в Госдепе или Елисейском дворце не имеет никакого значения, ведь им придется с Путиным разговаривать и признать его легитимность исходя из очень простого критерия – у Путина в руках тот самый ядерный чемоданчик, который их так пугает.

После этих выборов можно сказать, что наше общество сдало важный политический экзамен и все мы заслужили высокую оценку. Предстоит еще многое сделать и многое доказать, но у нас все обязательно получится. Нас ждут по-настоящему серьезные вызовы и мы с ними обязательно справимся.

19 марта 2018, 19:16

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