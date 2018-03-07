Подмосковная компания доказала соблюдение экологических требований

Закрыты дела об административных правонарушениях в области экологии в отношении компании "ТЭКА-Сервис". Арбитражный суд счел, что достаточные основания для привлечения предприятия к ответственности отсутствуют.

Постановление вынес Арбитражный суд Московской области, рассмотрев материалы. Как отметил заместитель генерального директора по юридическим вопросам организации Виталий Лукьянов, это свидетельствует о том, что работа, которая ведется "ТЭКА-Сервис", не противоречит природоохранному законодательству. Представитель компании заявил, что предприятие всегда ответственно и добросовестно подходит к вопросу соблюдения требований экологии.

Напомним, в 2017 году "ТЭКА-Сервис" подвергался большому числу проверок контрольно-надзорных и правоохранительных органов. Экологи делали громкие заявления на митингах, через социальные сети и средства массовой информации, которые не находили подтверждения.

Тем не менее в 2017 году Министерство экологии Московской области привлекло "ТЭКА-Сервис" к административной ответственности за нарушение требований в области обращения с отходами. Предприятием была подана апелляционная жалоба, рассмотрев которую, Московский областной суд принял решение об отмене постановления – штраф с компании сняли. Решение министерства было признано незаконным, а дело направили на новое рассмотрение.

Как утверждают сотрудники предприятия, это же ведомство обратилось в суд с инициативой об аннулировании лицензии "ТЭКА-Сервис" на работу с отходами строительной отрасли, однако областной арбитражный суд не нашел позицию заявителей обоснованной и подтвержденной достаточными данными. В марте 2018 года в этом требовании судом было отказано.

В феврале 2017 года компания "ТЭКА-Сервис" выиграла иск о защите деловой репутации. Суд признал порочащей деловую репутацию статью с громким названием "Коррупция захлестнула Подмосковье!" на сайте "Одинцово-инфо", обязав интернет-портал удалить из Сети недостоверную информацию, а также опровергнуть порочащие предприятие сведения.