В конфликт подмосковной компании с властью вмешалась Мособлдума

Московская областная дума поможет разрешить конфликт, возникший между властью в Одинцовском районе Подмосковья и строительной компанией "ТЭКА-сервис". Первый шаг уже сделан – в Одинцово прошел круглый стол, где обсуждались детали по преодолению кризиса.

Во время встречи с депутатами заместитель генерального директора компании Виталий Лукьянов напомнил, что различные структуры за последние два года провели более 60 проверок деятельности организации, которые не выявили никаких нарушений. Кроме того, за деятельностью предприятия регулярно наблюдают различные надзорные органы, а также общественные структуры.

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Один из руководителей "ТЭКА-сервис" отметил, что возглавляемое им предприятие ни разу не привлекалось к административной ответственности. Однако в местных СМИ продолжают распространяться данные о том, что компания обанкротилась. Как отметил Лукьянов, такие заявления имеют лишь одну цель – дискредитировать организацию и ее руководство.

Заместитель генерального директора пояснил, что на предприятии регулярно проводится выемка документов, силовики конфискуют технику, происходит изъятие цифровых носителей без возврата. Помимо этого, оказывается давление на трудовой коллектив, что беспокоит всех сотрудников, партнеров и подрядчиков "ТЭКА-сервис".





"Хочу выразить слова благодарности руководству Московской областной думы за проявленное внимание к нашей компании. Мы всегда открыты для диалога, наша деятельность абсолютно прозрачна, у нас имеются все разрешения, и мы в дальнейшем готовы идти на определенные уступки, чтобы не нагнетать общественную обстановку и разрешить ситуацию", – резюмировал Лукьянов.

По словам председателя комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Аллы Поляковой, рабочая группа, которую решено создать для выхода из непростой ситуации, сможет сделать так, что конфликт будет урегулирован в ближайшее время. В нее вошли представители организации, общественники, контрольно-надзорные органы, а также депутаты и районные власти.

"Учреждение такой группы позволит нам понять, как можно в рамках действующего законодательства помочь и предприятию, и жителям. Первое заседание мы проведем в течение двух недель. Посмотрим все документы, затем разработаем "дорожную карту" по выходу из сложившейся ситуации", – пояснила Полякова.

В конце сентября 2017 года коллектив "ТЭКА-сервис" обратился к спикеру Мособлдумы Игорю Брынцалову с просьбой помочь в разрешении конфликта между представителями общественности и предприятием. Руководство организации сообщило, что на протяжении нескольких лет подвергалось проверкам уполномоченных органов более 60 раз, жителями было подано более тысячи жалоб, что мешает нормальной работе и ведет к многочисленным убыткам.





Ситуация дошла до того, что на минувшей неделе трудовой коллектив обратился напрямую к президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить рейдерского захвата и обеспечить честное расследование. Сотрудники "ТЭКА-сервис" разместили на YouTube эмоциональное видео, в котором призвали власти обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Как сообщает агентство Regnum, у руководства компании появились опасения, поскольку организация является подрядчиком по обеспечению строительным песком нескольких важнейших для экономики Московского региона инфраструктурных объектов, в том числе научного центра "Сколково", Центральной кольцевой автомобильной дороги и парка Министерства обороны "Патриот".