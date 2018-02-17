Командир группы Вагнера озвучил потери российских добровольцев в Сирии
Андрей Трошев, возглавляющий "Лигу ветеранов военных конфликтов", сообщил изданию "Правда.ру", что во время недавнего авиаудара коалиции во главе с США в Сирии погибли 14 российских добровольцев. Ранее в СМИ появлялись разные данные о количестве жертв этого налета, произошедшего в первых числах февраля.
Были в прессе и спекуляции на тему того, что Москва якобы бросила своих граждан, на что полковник Трошев сказал: "Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже".
Два дня назад, 15 февраля сообщения западных СМИ о гибели десятков и даже сотен россиян в Сирии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала истерию в прессе классическим примером распространения дезинформации.
Захарова обратила внимание, что одними из первых дезинформацию о гибели сотен россиян в Сирии запустили на своих каналах антиправительственные сирийские боевики, которые зачем-то взяли фотографию поверхности Марса, наложили на нее изображение уничтоженной военной техники, датированное июнем 2014 года.
Малышка просила родителей оставить ее дома
Певица измотала себя
Композитор сообщил подробности
Композитор поделился сокровенным