Сделано заявление о воссоединении России и Украины

Танцовщик Сергей Полунин призвал Россию и Украину воссоединиться. Деятель культуры уверен, что две страны всегда будут вместе.

Любовь друг к другу дороже всего, отметил Полунин, получивший несколько дней назад российский паспорт. "Скоро мы снова будем вместе", – написал танцор у себя в Instagram и опубликовал фотографии своих паспортов – украинского и российского.

Заявление Полунина прозвучало на фоне ухудшающихся отношений между Москвой и Киевом. Накануне, 3 декабря, Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о разрыве договора о дружбе с Россией. Не исключено, что уже в этом году документ потеряет юридическую силу.

Договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве во время государственного визита Бориса Ельцина. Он закрепляет всеобъемлющие принципы стратегического партнерства двух стран во всех областях и сферах. Вероятно, следующим шагом Порошенко станет разрыв дипломатических отношений с Россией, говорят эксперты.

Сергею Полунину 29 лет, он стал самым молодым премьером Королевского балета Лондона. Также выступал на сцене Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

В 2016 году его пригласили в качестве солиста в Баварский государственный балет в Мюнхене. В последнее время артист снимается в кино. Одна из его последних ролей – граф Андрени в детективной драме Кеннета Браны "Убийство в "Восточном экспрессе".

30 ноября 2018 года Полунин объявил о принятии российского гражданства и своей поддержке деятельности президента Владимира Путина.