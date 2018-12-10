Известный актер жестко высмеял Терезу Мэй

Энди Серкис, известный по роли Голлума в фильмах "Властелин колец", спародировал премьер-министра Великобритании. Артист с небольшими поправками повторяет знаменитый монолог своего героя из кинотрилогии.

За сутки ролик набрал почти полмиллиона просмотров. В нем Серкис вместо фразы "моя прелесть" произносит "мой брекзит", напоминая о соглашении по выходу Британии из Евросоюза.

Видео под названием WE WANTS IT появилось на YouTube. В нем Серкис, переодетый премьером, голосом Голлума назвал брекзит прелестью, которую народ хочет отобрать посредством народного голосования, передает сайт "Комсомольская правда".

Артист жестко изображает раздвоение личности у Мэй. Так, его героиня перечисляет плюсы от выхода страны из ЕС и в то же время говорит о негативных последствиях для населения. "Мы возвращаем контроль – деньги, границы, законы, голубые паспорта!.. Нет, это вредит людям, делает их бедными!.." – говорит Серкис.

"Мы в ужасном беспорядке… Есть только один выход… Мы этого хотим. Нам это нужно!" – цитирует актера телеканал "360". Пародией Серкис поддержал идею о необходимости повторно собрать мнения британцев о соглашении по процедуре брекзита.

Напомним, проект соглашения об упорядоченном выходе Великобритании из ЕС обнародовали 14 ноября. Согласно ему, страна покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. 25 ноября в ЕС одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании.