В российских ТЦ продолжают полыхать пожары

Ситуация с пожарной безопасностью в российских торговых центрах по-прежнему остается сложной. На днях вспыхнул крупнейший в Якутии торговый центр "Сахаэкспоцентр". Посетителей удалось вовремя эвакуировать – обошлось без жертв.

Возгорание в торговом центре в Якутске площадью почти семь тысяч квадратных метров произошло в пятницу, 5 октября. Очаг находился в одном из магазинов с одеждой на третьем этаже. Спасателям удалось оперативно эвакуировать всех посетителей ТЦ. В ходе проверки здания, заблокированных людей не обнаружено. Пострадавших от огня также нет.

Примечательно, что в мае текущего года суд вынес решение о временном закрытии данного ТЦ из-за выявленных нарушений норм пожарной безопасности.

Несколькими днями ранее, 1 октября, в Иркутске горел мебельный центр "Мебель-сити". Как стало известно, в здании отсутствовала система пожаротушения. Нарушение было зафиксировано ещё три года назад, однако за это время необходимое оборудование так и не было установлено. По данным МЧС, жертв также удалось избежать.

Необходимо напомнить, что массовые проверки торговых комплексов по всей стране начались после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, в результате которой погибли 64 человек, большинство из них – дети.

Результаты инспекций показали, что практически все торговые центры имеют те или иные нарушения требований пожарной безопасности. Так, например, в ТЦ "Лепсе" в Кирове было зафиксировано 42 недостатка. В настоящее время он уже возобновил работу после устранения всех нарушений.

Масштабные проверки прошли и в торговых центрах Урала. Так, с начала марта в Свердловской области были проинспектированы 56 объектов. Нарушения были зафиксированы в каждом из них. Как заявили в региональном Госпожнадзоре, "владельцы торговых центров не особо озабочены проблемами пожарной безопасности".

В Петербурге после кемеровской трагедии надзорные органы осуществили проверку 82 торговых центров. В результате было выявлено более 1700 нарушений. Несколько десятков объектов едва не были закрыты. Некоторым из них до сих пор грозит приостановка деятельности. Dni.Ru уже писали, что грубые нарушения были обнаружены в ТВК "Гарден сити".

Прокуратура Северной столицы обязала владельцев комплекса выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей и вынесла предписание устранить все нарушения до февраля 2019 года. Правда, пока нет информации, приступил ли собственник к устранению выявленных нарушений.

Стоит отметить, что в течение осенней сессии депутаты планируют рассмотреть законопроект, который позволит россиянам самостоятельно осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в торговых центрах. По мнению парламентариев, это должно способствовать уменьшению числа трагедий и усилению безопасности граждан.

