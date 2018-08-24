Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев

Короткое замыкание в светильнике над детским бассейном стало причиной пожара в "Зимней вишне". Эксперты завершили проверку электрооборудования, которое осталось после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре.

Специалисты Бюро независимых экспертиз изучили несколько десятков мешков с обгоревшими плафонами, фрагментами проводов, кабелей, трансформаторами. Они обнаружили целый ряд технических проблем, вызванных неправильной реконструкцией и эксплуатацией здания.

Установили эксперты и причину пожара. Правда, сделать это удалось по косвенным признакам – здание уже снесли и восстановить в деталях то, что произошло в день трагедии, не представляется возможным.

Специалисты выяснили, что аварийная ситуация возникла в электропроводке, питающей светодиодные плафоны освещения Jazzway над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками, сообщает "Коммерсантъ". Талая вода с крыши залила светильники, вызвав короткое замыкание, а автомат, который должен был отключить систему, не сработал.

Версию экспертов подтверждают кадры с камер наблюдения – там виден некий светящийся объект, падающий в сухой бассейн с кубиками. Камеры показали, что свет продолжал гореть и после начала пожара, тогда как автоматика должна была сразу выключить питание. По мнению экспертов, автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или вовсе не установлены, передает НСН.

Публикация от Людмила Нагорная (@mulaaa_lyudmila) 22 Июл 2018 в 5:40 PDT

Трагедия в "Зимней вишне" произошла 25 марта. В здании не работали противопожарная сигнализация и эвакуационные выходы. Погибли 60 человек, большинство из них – дети. Возбуждено несколько уголовных дел, фигурантами которых стали десять человек. 21 августа торговый центр полностью снесли, напоминает Ura.ru.