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Общество

До конца света осталось две минуты

Фото: flickr.com/_Gaspard_
Американские ученые испугались ядерной войны. Они перевели часы Судного дня на тридцать секунд вперед. 
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Теперь они показывают время 23:58. По прогнозам специалистов, когда стрелки дойдут до полночи, разразится ядерная война, которая уничтожит человечество, сообщает РИА ФАН.

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 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

"Прошедший год показал себя опасным и хаотичным. Год, в котором многие предсказанные нами ранее риски оправдались. В 2017 году мы видели, как безрассудные заявления по ядерной тематике обостряли и без того опасную ситуацию", – заявили ученые.

Одной из главных причин, сподвигнувших специалистов передвинуть стрелку, стало все обостряющееся противостояние КНДР и США. Ученые отмечают, что самое страшное в этом конфликте – его непредсказуемость. Этот фактор обуславливается ключевыми фигурами противостояния.

 С одной стороны это не желающий вести переговоры загнанный в угол и гордый Ким Чен Ын, не собирающийся останавливать разработку ядерного оружия в Северной Корее, с другой – несдержанный и экспрессивный Дональд Трамп, который привык писать в Twitter все, что ему вздумается. Он продолжает запугивать Ким Чен Ына угрозой военной интервенции, что заставляет лидера Северной Кореи проводить все больше ядерных испытаний.

По их прогнозам, мир сейчас находится на пороге новой гонки вооружений. Специалисты уверены, что это еще сильнее дестабилизирует обстановку и приведет к еще большему распространению ядерного оружия.

Отмечается, что в прошлый раз стрелка часов Судного дня подошла так близко к полуночи в 1953 году. Тогда СССР и США с разницей всего в девять месяцев провели испытания своих термоядерных бомб. Ближе к ядерной катастрофе человечество, по подсчетам ученых, не было никогда.

Автор: Михаил Войцеховский25 января 2018, 21:50

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