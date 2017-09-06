В День города в парке Горького появится интерактивный макет Москвы

На Большом массовом поле парка Горького 9 и 10 сентября будет работать интерактивный макет столицы в миниатюре с копиями значимых мест города, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы. Посетители смогут не только увидеть копии Кремлевской стены, высотки МГУ, небоскребов Москва-Сити, но и взаимодействовать с объектами.

В частности, зрители получат возможность зажечь подсветку кремлевских елей и других городских объектов, запустить "Ласточку", курсирующую по МЦК, и речные трамвайчики на мини-копии Москвы-реки. "Диаметр площадки, на которой расположат интерактивный макет Москвы, составит 27 метров. Вся она будет накрыта прозрачным куполом. Внутрь него можно будет зайти, по его периметру установят различные элементы, с помощью которых можно будет управлять объектами интерактивного города и его инфраструктурой", – рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

Напомним, празднование 870-летия столицы пройдет 9 и 10 сентября более чем на 300 площадках города. Ожидается, что в празднике примут участие порядка десяти миллионов человек.