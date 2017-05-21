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Общество

Депутат Наталья Костенко за сохранение очной формы общественных слушаний

Наталья Костенко. Фото: натальякостенко.рф
Соответствующий закон должен быть более гибким, что позволит обеспечить эффективный диалог между властью и гражданским обществом. Об этом заявила зампред думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Наталья Костенко, комментируя поправки в действующее законодательство, рекомендованные к принятию нижней палатой парламента.
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Думский комитет по транспорту и строительству поддержал предложенный правительством законопроект и рекомендовал депутатам поддержать его в первом чтении. Суть предложенных изменений заключается в том, чтобы перевести все общественные слушания в этой области в формат публичных слушаний, а также заменить очную форму участия на электронную. Как отмечается в пояснительной записке, поправки призваны повысить степень участия граждан при принятии властями градостроительных решений, что соответствует президентским поручениям по развитию института общественных слушаний.

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Авторы законопроекта убеждены, что многие граждане не могут участвовать в обсуждениях лично из-за занятости, а с помощью современных технологий сделать это будет проще. По мнению Костенко, логика в этом есть, но необходимо учитывать, что наиболее активные участники дискуссий – люди, старше 46 лет, которые не так уж часто пользуются интернетом. Депутат привела данные одного из соцопросов ВЦИОМ, из которого следует, что только 4% граждан в возрасте 46-60 лет пользовались интернетом за последний месяц.

Она отметила, что после замечания активистов Общероссийского народного фронта правительство еще на стадии разработки нормативно-правового акта расширило способы информирования граждан о грядущих слушаниях, а также ввело механизмы раздельного учета мнения постоянно проживающих на той или иной территории людей. "Правительству пришлось учесть мнение ОНФ, после того, как активисты фронта проверили 597 муниципальных сайтов в 32 регионах страны и выяснили, что только 49% публикуют анонсы предстоящих публичных слушаний", – сказала Костенко.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Парламентарий уверена, что в рамках указанного законопроекта нужно предусмотреть возможность власти вместе с жителями решать вопросы в очной или заочной форме, а также прописать, в каких случаях уместны общественные слушания, а когда публичные. "Например, обсуждать градостроительный план города удобнее через интернет, чтобы учесть мнения максимального числа участников, а вот что делать во дворе или на своей улице – люди могут решать и заочно", – подчеркнула депутат.

По ее словам, каналы связи между властью и гражданами не должны утрачиваться. "Люди хотят, чтобы с ними разговаривали – и это является главной обязанностью органов местного самоуправления. Ограничивать их в методах общения с населением в столь чувствительной сфере только общением через интернет нецелесообразно", – считает Костенко.

Она отметила, что в своих поручениях президент имел ввиду предоставление альтернативы для людей и нахождение консенсуса между властью и обществом. "А не простой сбор предложений, после которого гражданам все равно сделают то, что и всегда делали местные чиновники", – подчеркнула парламентарий. Законодатель считает, что в нынешнем виде законопроект не соответствует интересам развития гражданского общества в России. По словам депутата, оно возможно только тогда, когда у людей достаточно возможностей для участия в жизни своего двора, города и страны в целом. "Мы должны понимать, что безальтернативный законодательный подход в этой сфере приведет к тому, что закон будет принят, а поручение президента выполнено не будет", – резюмировала она.

Автор: Иван Поляков21 мая 2017, 17:43

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