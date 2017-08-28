Психологи назвали главную проблему XXI века
Под “страданием”
большая часть опрошенных понимает выгорание на работе, крайнюю физическую и
психологическую усталость. Одной из причин изнурительной усталости является
скучная работа, несоответствующая амбициям и устремлениям человека.
"Работник подвергается растущему давлению, он располагает все меньшим временем и должен постоянно отчитываться о своей эффективности, – пояснила изданию Le Matin Dimanche психотерапевт Дженни Хюмбер. – Человеческое общение замещается электронной почтой и документами. Креативность душится протоколом"
Часто такое состояние возникает у людей финансово благополучных и занимающих руководящие посты. Они разочаровываются в своей работе и перестают видеть в ней какой-то смысл. Но для окружающих они все еще “успешные” люди, и поэтому не могут поделиться своими переживаниями, боятся быть не понятыми.
Эти работники мечтают сменить свои офисы на работу, которая приносит какие-то ощутимые вещи: стать фермером или пивоваром, заняться социальной работой, производить что-то. Однако, как предупреждает психолог Марион Ауфзеессер, опасность заключается в потере социального статуса и даже банкротстве. Очень часто руководители, мечтающие сменить профессию, недооценивают трудности ремесленной жизни и затраты на производство.
Психологи рекомендуют работникам, мечтающим о своей пивоварне, придерживаться принципов реализма и не терять головы. По мнению Ауфзеессер, работодатели должны прислушиваться к желаниям подчиненных и давать им возможность выполнять свои запросы, оказывая им поддержку.
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