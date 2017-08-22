Можно ли измерить счастье деньгами

Проблемы сирот и их усыновления – тема сложная и многогранная. Сколько стоит счастливая семья? Вряд ли можно смоделировать какие-то финансовые рамки и измерить счастье деньгами.

Скандал с увольнением с Первого канала бессменного ведущего старейшей программы "Пока все дома" обрастает новыми подробностями. Тимур Кизяков много лет занимался поиском новых родителей для сирот и после предъявленных ему финансовых обвинений остался без работы. Автор программы сам решил ответить в Facebook на все вопросы.

Много это или мало 100 тысяч рублей на видеоролик, по которому новые родители смогут найти ребенка? "Да это затратно, но только такое качество гарантирует полноценность впечатления о ребенке. Только тогда он не потеряется в общей безликой массе 2-3 минутных роликов, если их тысячи. И люди решатся ехать через всю страну к этому ребенку, и при встрече они увидят его именно таким, как ожидали. Наша задача – не мелькнуть ребенком, чтобы его увидели, а показать его, чтобы разглядели", – поясняет Кизяков.

Действительно, качество роликов, которые демонстрировались в программе "Пока все дома" – на высоте. А такой результат всегда обходится дорого. "Средняя эффективность самоустройства детей без всякой информационной поддержки примерно 35%. А вот настоящая эффективность – все, что свыше. "Видеопаспорт" – снято 4506, устроено 3227, в стадии оформления документов 127. Эффективность 74 %, вычитаем 35 % "самоустройство", остается примерно 40%" , – сообщает результаты своей работы Кизяков.





По словам телеведущего, видеопаспорта снимаются только профессиональной техникой, эфирными специалистами с медицинскими книжками и расписками о неразглашении закрытой законом информации о детях. Один паспорт стоит 100 тысяч рублей, эта цена не меняется уже 10 лет. За это время подорожали техника, аренда, транспорт и проживание, но качество материала не изменилось.

Освободившееся место Тимура Кизякова на Первом канале пока вакантно. Вероятно, эта ниша так и останется свободной. Найти человека, который бы искренне бы болел за судьбы сирот, не так просто.