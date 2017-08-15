Тимур Кизяков обвинил Первый канал в клевете

Тимура Кизякова с женой заподозрили в получении 110 миллионов. Телеведущий объяснил свое видение произошедшего.

По словам Кизякова, после Нового года он отправился к министру образования Васильевой вместе с супругой, чтобы доложить о реальной ситуации с усыновлением в стране, а также сообщить, какие проверки стоит проводить. "На следующий день был колоссальный вброс в интернет по поводу того, что, оказывается, мы на этом сильно наживаемся", – цитирует сайт радиостанции "Говорит Москва" ведущего.

"Если быть точным, скандал, который пытались раздуть эти бизнес-организации, занимающиеся устройством детей, случился в декабре. И почему-то на тот момент Первый канал просто отошел в сторону и сделал вид, что нас не знает. А сейчас для того, чтобы как-то сохранить лицо, они нашли причину", – внес ясность Кизяков.

Публикация от Mария Ремизова (@maria_remizova) Авг 15 2017 в 7:02 PDT

В качестве одной из причин своего ухода Тимур назвал неприятие тех методов руководства Первого канала, которые практикуются на данный момент.

"Первый канал выбрал просто повод. Они поискали причину, по которой не так стыдно было бы расстаться с программой "Пока все дома", чтобы нас сделать еще и виноватыми. И они ее выкопали, хотя раньше они ее не видели, получается", – заключил Кизяков. Стоит отметить, что телеведущий покинул Первый еще в мае этого года. На сайте телеканала последний выпуск "Пока все дома" датирован 4 июня 2017 года.

Напомним, в 2014-м Минобрнауки реализовало пилотный проект по созданию и размещению в интернете видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей, в Московской, Астраханской и Псковской областях. В роликах о детях рассказывают их друзья, воспитатели, педагоги.

В конце 2016 года глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов сообщил, что единственным исполнителем государственного контракта на оформление видеопаспортов для детей-сирот на протяжении трех лет является компания телеведущего Тимура Кизякова. Стоимость одного видеопаспорта составляла 100 тысяч рублей.