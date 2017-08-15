Программу "Пока все дома" закрыли из-за скандала

Тимура Кизякова с женой заподозрили в получении 110 миллионов. Первый канал считает все произошедшее неэтичным.

Развлекательная программа "Пока все дома" – старожил на отечественном телевидении. Она была в эфире с 8 ноября 1992 года. Автор и ведущий Тимур Кизяков приходил в гости к известным артистам, музыкантам, спортсменам и за чашкой чая расспрашивал о житье-бытье. Но в новом сезоне программы в эфире не будет – на Первом канале приняли решение закрыть ее из-за этических и финансовых проблем.

Скандал разгорелся из-за рубрики "У вас будет ребенок", которая выходила с 2006 года. Супруга Тимура Кизякова Елена рассказывала о детях из российских детских домов, пропагандировала приемные и патронатные семьи и помогала усыновлению.

Как сообщает сайт Госзакупок, в 2011 году компании, которые принадлежат создателям передачи "Пока все дома", получили на тендерах Министерства образования и науки, а также региональных властей на создание видеороликов о детях-сиротах немалые деньги. Сумма действительно огромная – 110 миллионов рублей. Тратили их, как пишет газета "Ведомости", на создание так называемых видеопаспортов о сиротах: на каждый – по 100 тысяч.

При этом Первый канал на коммерческих условиях покупал у производителя лицензию на всю передачу, в том числе на рубрику "У вас будет ребенок". Каналу не было известно, что ролики о сиротах производятся за счет государства, уверяют в руководстве Первого.

Все раскрылось на совещании в Минобрнауки. Как утверждают ТАСС и газета "Комсомольская правда", сотрудник ведомства Евгений Сильянов сообщил, что Кизяков получает из бюджета деньги на создание роликов о сиротах и судится с другими благотворительными фондами, если те пытаются использовать термин "видеопаспорт".

В итоге Первый канал расторг договор с компанией-производителем "Пока все дома". "Мы закрыли ее из-за подпорченной репутации, до конца сезона их дотянули с трудом, но с апреля уже готовили новую программу", – сообщили Dni.Ru источники на Первом.

Ведущий "Пока все дома" Тимур Кизяков заявил РБК, что ему о расторжении договора не известно: "У меня нет такой информации – я в отъезде". Совладелец компании "Дом" Александр Митрошенков отметил, что ничего не может прокомментировать, так как у него "нет никакой информации".