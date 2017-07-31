Кто и зачем "сливает" секреты коррупционных расследований

Все авторы

Самое читаемое

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Свадьба внука Пугачевой оказалась роковой
У женившегося Дмитрия Шепелева будет ребенок
Звезда "Дома-2" оказалась дочерью Боярского
Королева объявила об уходе после пьяных загулов мужа
партнеры
Понедельник 31 июля
Лента новостей
17:28
Ляшко обозвал американского посла на Украине животным
17:26
Родные затянули на месяц с похоронами Олега Яковлева
17:21
Санкт-Петербург залило кипятком (видео)
17:16
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
17:14
Российские регионы обсудили защиту прав дольщиков
17:08
Путина поразили школьные поборы в Калмыкии
16:48
Что нужно успеть сделать до конца лета
16:40
По законам ЦБ "Югре" нет места в системе
16:38
Москвичей в День ВДВ оставят без спиртного
16:28
Семья долгожителей раскрыла секрет здоровья
16:21
Стешу Маликову упрекнули во лжи
16:13
Вскрылись скандальные факты об уходе Малахова с Первого канала
15:54
Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"
15:42
В Киеве водитель протаранил толпу
15:35
В новом здании Внуково за 3,5 млрд протекла крыша
15:33
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
15:33
Как выглядеть соблазнительно в белом
15:27
Как выглядела Алеся Кафельникова до жуткой интоксикации
15:26
Конкуренты открестились от Малахова
15:12
Зачем Россия снова спасает Европу
14:55
Найден способ делать чипсы из медуз
14:55
Девушки устроили кровавое побоище на людях (видео)
14:47
Продавец вынесла из ювелирного украшения на 0,5 млн
14:43
Малахов хранит гробовое молчание по поводу своего ухода
14:31
Чем грозит Сбербанку массовый сбой
14:25
Электричка насмерть сбила велосипедиста в наушниках
14:19
В Москве объявлен желтый уровень опасности
14:09
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
14:04
За выходные в Турции скончались пять россиян
14:03
Тест-драйв Volkswagen Tiguan II
13:56
7 самых интересных мероприятий августа
13:55
Под Москвой задержали двух террористов "ИГ"
13:41
Подробности смертельной аварии с российским актером
13:36
Автомобильная арка Крымского моста замкнулась
13:27
Канделаки сообщила о беременности Исинбаевой
13:24
Порошенко лишил украинцев последней надежды
13:23
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
13:16
В России снимут голливудскую версию "Графа Монте-Кристо"
13:11
В Сеть утекли важные данные о новом iPhone
13:01
Слава возмущена обидными словами Ваенги
13:00
В России подскочил курс доллара
12:56
Неверов поговорил о счастье с молодыми политиками
12:55
В Томске на берегу озера нашли голову пропавшей девушки
12:46
На свадьбе в Мордовии обстреляли гостей и невесту
12:36
Рогозин оправдался за написанные стихи
12:30
ЕС отомстит США за санкции против России
12:24
Звезду "Дневника горничной" нашли мертвой
12:23
В память о принцессе Диане выпустят коллекцию одежды
12:06
Украинцу дали 12 лет за подготовку теракта в России
11:59
Андрей Малахов уходит с Первого канала
11:39
Неверов пообщался с участниками форума "Территория смыслов"
11:33
В Москве появится Эйфелева башня
11:25
Чего Трамп ждет от России
11:22
Сколько россиянам придется платить за связь после отмены роуминга
11:14
Фонарь проломил голову пенсионеру на северо-востоке Москвы
11:07
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
11:02
Как менялась Эдита Пьеха
11:00
Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой
10:45
Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
10:44
Российский актер попал в смертельное ДТП
10:38
Смертник устроил теракт в Кабуле
10:31
В России закрывают крупную торговую сеть
10:29
Под Иркутском пропал трехлетний мальчик
10:18
Ночью Москву залило дождем
10:06
Фанатов отказались пустить на похороны солиста Linkin Park
10:02
Россиянам оставили бесплатный алкоголь
10:01
Вахтангу Кикабидзе стыдно и грустно
10:01
Пьеха дорого заплатила за спасение родного человека
10:00
Свой канал в Telegram появился у управления кадров Москвы
09:46
Умер участник рэп-группы ЛСП
09:40
Шахматист Карякин стал отцом во второй раз
09:23
В Сбербанке произошел массовый сбой
09:21
Житель Урала ударил беременную жену ножом в живот
09:20
Александр Серов лег в постель с сестрой жены
09:08
При пожаре под Ростовом погибли дети
09:00
Лолита посмеялась над худобой Пугачевой
08:58
В жутком ДТП под Нижним Новгородом погибли пять человек
08:55
Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
08:52
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
08:49
В погоне за красивым селфи две девушки попали под машину
08:38
На площадь Тверской Заставы в Москве вернули памятник Горькому
08:33
В жилом доме на Алтае произошел взрыв
08:29
Назначена дата осеннего велопарада в Москве
08:24
Как Россия накажет Польшу за войну с памятниками
08:15
В массовом ДТП на юге Москвы пострадали люди
08:07
Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку
08:05
Муж подал на развод с Викторией Дайнеко
08:05
На аттракционе в Приморье погиб человек
23:42
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
21:36
Сторонники ЕР запустили проект "Моя сторона"
21:31
Неверов примет участие в форуме "Территория смыслов"
17:57
Следователи займутся покушением "соцработников" на пенсионерку в Москве
17:40
Волочкова сверкнула пятой точкой перед строителями (видео)
17:14
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину
16:49
Гороскоп здоровья на август 2017 года
16:25
Галерея Айвазовского ответила на выдумки Порошенко
16:10
В московском пруду утонул мужчина
16:04
Telegram перенес часть серверов в Иран
15:55
В Турции разбился автобус с туристами
15:43
Объевшуюся Боню заподозрили в беременности
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Провокация 17-летней дочери Гузеевой взорвала Сеть (видео)
Андрей Малахов уходит с Первого канала
Алла Пугачева сильно заболела
Алла Пугачева объявила о возвращении на сцену в 70 лет
Врачи в Баку спасают Аллу Пугачеву
Кристина Орбакайте: Наша семья у многих вызывает раздражение
Блоги

Кто и зачем "сливает" секреты коррупционных расследований

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Александр Хаминский

Александр Хаминский блогер

 Член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве, юрист.
Предварительное расследование должно проводиться в условиях соблюдения строжайшей секретности. Цель соблюдения следственной тайны понятна каждому. Для этого не обязательно быть профессиональным юристом.
прочитано 1501 раз

При разглашении конфиденциальной информации, планов и версий правоохранительных органов заинтересованные лица могут предпринять действия по сокрытию следов преступления, сами исчезнуть в неизвестном направлении, разработать план действий на случай общения со следственными органами и так далее. То есть установить истину по делу становится сложнее, а порой и невозможно. Однако в последнее время в прессе закрепилось понятие "источник в правоохранительных органах".

За примерами далеко ходить не надо. На днях издание "Коммерсантъ" отрапортовало о получении информации о многомиллионных взятках, переданных высшим должностным лицам республики Коми, в том числе экс-губернатору республики Вячеславу Гайзеру. Находясь в заключении с осени 2015 года и под тяжестью обвинений ("Мошенничество в особо крупных размерах", "Организация преступного сообщества", "Злоупотребления должностными полномочиями" и т.д.), Гайзер пошел на сделку со следствием, раскрыв подробности коррупционных схем в обмен на смягчение приговора (15 лет вместо пожизненного срока).

"Коммерсантъ", правда, не дал всей информации, но напечатал вполне достаточно для того, чтобы кое-кто, побросав нажитый скарб, рванул за рубеж, обеспечив работой Интерпол. И это опять на совести "источников в правоохранительных органах", которые поведали журналистам куда больше, чем следовало бы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Благодаря журналистской удаче и сотрудникам следственных органов была не только получена практически полная картина того, что творилось в Сыктывкаре, но и вскрылось много любопытного об особенностях ведения бизнеса в группе компаний "Ренова". После обысков стало понятно, откуда взялся пресловутый "миллиард на взятки" для губернатора и его "команды". Явно не из личных средств руководителей коммерческих структур Вайнзихера, Ольховика и ныне скрывающегося от правосудия Слободина, которые никогда прежде не были замечены в столь щедром меценатстве. Своевременный слив все поставил на свои места.

Мы теперь знаем, что следствие призвало аудиторов, которые нашли весьма странные платежи как в рамках инвест-бюджетов "Т Плюс", так и среди сотен тысяч операционных платежей. Миллиардные суммы выходили из компании под липовые счета-фактуры и акты выполненных работ. Те, кто в теме, знают, что сегодня разовые платежи, направляемые организацией для обналичивания, не превышают 10 миллионов рублей. Все, что больше, подлежит жесткому контролю со стороны коммерческих банков, ЦБ и службы финансового мониторинга. Расследование показало, что речь идет не о "жалком" миллиарде, выделенном на лоббирование интересов энергетической компании в автономной республике, а о сумме не менее 30 миллиардов рублей, неправедным путем выведенной из оборота компании. Установлена вся цепочка, звеньями которой являются конкретные сотрудники банков, их кураторы из ЦБ, компании, осуществляющие инкассацию черного нала и другие подробности.

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru

Как можно было выдать все это на потребу публики, включая лиц, кровно в этом заинтересованных? После таких публикаций бессмысленно держать обвиняемых по делу о губернаторских взятках в СИЗО, опасаясь, что на свободе эти люди будут оказывать давление на свидетелей, уничтожать улики или еще каким-то образом препятствовать следствию. Анонимные "воины правды" в погонах по непонятным мне мотивам уже все всем рассказали. И, по моему мнению, здесь есть серьезный повод для внутреннего расследования в структурах СКР и ФСБ. Выявить "крота" – это дело чести, ведь речь идет о натуральном вредительстве и подлости по отношению к коллегам, с неимоверным трудом и опасностью добывавшим ценную информацию по крупицам. Помните, как говорил Жеглов Шарапову? "Иной преступник за любую бумажку на моем на моем столе или на твоем – безразлично, полжизни отдаст". А теперь получается, что важнейшее преимущество правоохранительных органов было нивелировано.

Вполне логично возникает вопрос: почему вдруг "источники" стали такими разговорчивыми? Информация "слита" намеренно или по глупости? Каковы мотивы раскрытия таких важных данных по столь громким делам? А ведь они, несомненно, есть. Можно ли усмотреть здесь коррупцию, связи с преступными структурами или получение вознаграждения от СМИ? Банальная глупость и недальновидность? Можно было бы предполагать и их, только вот подобная разговорчивость входит в систему. "Источники в следственных органах" фигурируют практически в любом громком деле.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

По всей видимости, это следствие того, что наказание за вольное обращение со служебной информацией не предусмотрено Уголовным кодексом РФ. В УПК, впрочем, статья 161 под названием "Недопустимость разглашения данных предварительного расследования" имеется, но сам термин "данные предварительного расследования" в УПК не раскрыт. А пункт 3 статьи и вовсе дает следователю право самостоятельно определять степень важности материалов. Таким образом, ему предоставлена практически безграничная свобода при обращении со служебными данными и документами, и установить факт злоупотребления полномочиями становится крайне трудно.

Но некоторые сообщения в прессе со ссылкой на информированные источники просто поражают своей точностью, вплоть до конкретных формулировок. Это явно не общие фразы, случайно оброненные в неосторожном разговоре. Появляется подозрение, что представители изданий располагают чуть ли не копиями важнейших документов. Но каким образом они сделаны и кем переданы журналистам? Неужели, теми самыми лицами, что дают присягу не разглашать секретные сведения, подписывают контракты, обязывающие соблюдать регламенты в обращении со служебными документами? Такие действия уже не объяснить ссылками на право самостоятельного ведения дела.

Совершенно очевидно, что законодательство в этой связи требует не только доработки и уточнения, но и ужесточения. Особенно если мы хотим, чтобы законы в нашей стране работали, а виновные – отвечали за содеянное. Некоторые действия, необходимые для этого, требуют тишины. Хотя бы на время следственных мероприятий.

31 июля 2017, 13:52

комментарии

Политика

ЕС отомстит США за санкции против России
Чего Трамп ждет от России
Как Россия накажет Польшу за войну с памятниками
Порошенко насмешил мир казусом с Айвазовским

Шоу-бизнес

Родные затянули на месяц с похоронами Олега Яковлева
53–летняя Лолита Милявская показала грудь в прозрачном боди
Соловьев прошелся по скандалу с уходом Малахова
Стешу Маликову упрекнули во лжи

Проишествия

Подробности смертельной аварии с российским актером
В Испании пенсионера из России обокрали на 1,3 млн евро
В Турции расследуют загадочную смерть россиянки
Во время музыкального фестиваля загорелась сцена (видео)

Lifestyle

Нетребко шокирована враньем о своих богатствах
Секрет успеха книг о Гарри Поттере
"Взрывная блондинка" стала лидером российского кинопроката
Фанатов отказались пустить на похороны солиста Linkin Park
Шоу-бизнес

Лолита посмеялась над худобой Пугачевой

Милявская хочет остаться "последней толстой певицей на эстраде"
Шоу-бизнес

Басков рассказал о свадьбе с Лопыревой

Певец уверяет, что у них "все было"
Происшествия

Подробности смертельной аварии с российским актером

Алексей Гришин и его товарищ были пьяны
Политика

Зачем Россия снова спасает Европу

Брюссель добивается независимости, шантажируя Вашингтон сближением с Москвой

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на август 2017 года
Астрологический прогноз с 31 июля по 6 августа
Особенная связь с молодым любовником изменила Апину
Гороскоп здоровья на август 2017 года

Фоторепортажи

Алла Пугачева насмешила комичным видом в Баку
Похудевшая Нетребко побила Киркорова
Как менялась Эдита Пьеха
Путин принял грандиозный парад в День ВМФ

Спорт

Футболист забил невероятный гол в свои ворота (видео)
Обидевший Сычева футболист налег на блинчики его мамы
Кличко продался за 6 тысяч долларов
Борьба Фелпса с белой акулой попала на видео

Регионы

Бродившая неделю по тайге девочка найдена живой
Бензовоз сгорел на заправке в Омске (видео)
Память Андрея Тарковского увековечили в Суздале
Подробности убийства чемпиона по борьбе
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru