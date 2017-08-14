Поцеловавшей Путина россиянке устроили проблемы на работе

В поцелуе незнакомки и Путина на Арбате многие усмотрели постановку, а женщину поспешили объявить переодетым агентом спецслужб. На самом деле сорвавшая президентский поцелуй – учительница из Люберец, которую уже пожурили на работе.

Поцеловавшая на Арбате президента Владимира Путина россиянка оказалась обычной учительницей из Люберец, которая приехала в тот день в столицу с дочкой, чтобы поддержать ее на экзаменах в ГИТИС. Перед поездкой в Москву женщина загадала увидеть в столице знаменитость, сообщает Mash.

По стечению обстоятельств в центре Москвы она встретила не просто известную личность, а самого президента России. В тот день Путин зашел в гости к Людмиле Алексеевой, чтобы поздравить с юбилеем. Напротив дома правозащитницы собралась небольшая толпа, встретившая главу государства аплодисментами. Одной из женщин удалось даже поцеловать лидера страны. Это была та самая учительница Елена Корепина.

Как рассказала позже Елена, на работе она взяла больничный, но все равно решила поехать в столицу с дочкой. Когда в Люберцы докатилась новость о поцелуе на Арбате, учительнице позвонили с работы и пожурили: на больничном нужно болеть, а не целоваться с Путиным. Зато в семье поступок Елены нашел полное понимание: муж даже не приревновал ее к президенту, обмолвившись, что они "в разных весовых категориях".