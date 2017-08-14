Анисину отругали после письма Путину

Жена Джигурды опубликовала на странице в Instagram видео, где Никита упрекает Первый канал в клевете. Подписчики олимпийской чемпионки не смогли сдержать эмоций.

"Здесь полный беспредел. Меня вызвали, Марину Анисину вызвали из Франции. Обещали положительную программу. А потом эта женщина отменила программу. Я подал на нее в суд", – начал монолог Джигурда.

"Меня зовут Наталья Галькович. Вы на меня в суд подали?", – задала вопрос женщина в кадре. "Конечно. На редакторов программы. За распространение клеветы. Вы в вашей программе говорили, что Джигурда насильник", – продолжил актер.

"Вы не перепутали программы?", – удивленно спросила Наталья. "Не перепутал. Малаховская программа", – уверенно парировал Никита Джигурда.

Под видеороликом супруга артиста оставила подпись, мол, угрожала ей Наталья Галькович и обещала расплату за отказ в пятичасовом интервью Андрею Малахову.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Авг 13 2017 в 3:32 PDT

"Увольнение Галькович, Малахова и их команды с Первого канала напрямую связано с нашей подачей на них заявлений в полицию и в суд! Помогло мое открытое письмо Владимиру Путину", – сообщила Анисина.

В это время в комментариях под публикацией активизировались так называемые "хейтеры" семейной пары, возмутившись до глубины души их поведением. "Вы два дебила, что ты, что твой муж, это вас надо удалить с телевидения, противно смотреть", "Какие же вы мерзотные. Сама говорила, что он ненормальный и с кинжалом носился. Пьяной в интернет выложил. Фу. За деньги на любую дрянь готовы. Моральные проституты", – не скупились на выражения интернет-пользователи.

Напомним, версий ухода Андрея Малахова с Первого канала настолько много, что принять за официальную какую-то одну весьма сложно. Обстановку накаляет еще тот факт, что сам Малахов хранит гробовое молчание относительно своего ухода. Всем остается гадать и додумывать, что же подвигло столь рейтингового ведущего покинуть главный канал страны.