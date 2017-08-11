Появились первые кадры "Пусть говорят" с новым ведущим

Первый канал приступил к съемкам программы "Пусть говорят" с новым ведущим. Им стал Дмитрий Борисов.

В Сети появилось видео нового выпуска программы "Пусть говорят". По сообщению РБК, первый выпуск ток-шоу будет посвящен Андрею Малахову. Инсайдер также подтвердил, что данный материал является не пилотным, в эфирным.

Известно, что Ранее "Первый канал" снял три пилотных выпуска ток-шоу с ведущим красноярского канала ТВК Александром Смолом и Дмитрием Борисовым. Телеканал несколько раз переносил начало полноценных съемок, поскольку не мог определиться с кандидатурой ведущего. По всей видимости, дирекция "Первого" остановила свой выбор на претенденте Борисове.

О том, что Андрей Малахов перейдет с "Первого канала" на телеканал "Россия 1", стало известно 31 июля. По слухам, уход Андрея связан с конфликтом внутри команды ток-шоу "Пусть говорят", в частности, с новым продюсером Натальей Никоновой.

Появились кадры нового выпуска «Пусть говорят» без Андрея Малахова https://t.co/e373UfSY4s — Телеканал Дождь (@tvrain) 11 августа 2017 г.

Информацию о том, что Дмитрий Борисов является кандидатом на роль ведущего "Пусть говорят", сообщил журнал "7 дней". Сам Борисов, комментируя эту информацию, сказал: "Всем, кому меня мало на "Первом канале" в "Вечерних новостях" в 18:00, можно смело советовать включать программу "Время" в 21:00 – сейчас я веду и одно и другое".