В крови Принцессы Леи нашли следы наркотиков и алкоголя

Озвучены результаты токсикологической экспертизы, проведенной после смерти известной американской актрисы Кэрри Фишер. В организме исполнительницы роли принцессы Леи в "Звездных войнах" обнаружены следы тяжелых наркотиков и алкоголя.

Согласно данным токсикологического отчета окружного коронера Лос-Анджелеса, в крови скончавшейся в декабре 2016 года актрисы Кэрри Фишер обнаружены следы кокаина, героина, метадона, экстази и алкоголя, передает Lenta.ru. Судмедэксперты также установили, что женщина употребляла кокаин за 72 часа до сердечного приступа, который случился 24 декабря во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.

Напомним, в декабре прошлого года Кэрри Фишер была доставлена в критическом состоянии в одну из больниц Лос-Анджелеса после сердечного приступа. В клинике ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако несколько дней спустя, 27 декабря, 60-летняя звезда скончалась.

Керри Фишер — американская актриса, сценарист и прозаик. Дочь актрисы Дебби Рейнольдс и певца Эдди Фишера. За свою кинокарьеру снялась более чем в восьми десятках фильмов. Известность получила благодаря роли принцессы Леи Органы в киносаге режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны".

Также Фишер известна как писатель. Самым популярным ее произведением стала автобиографическая пьеса "Сослагательное пьянство", экранизация которой была выдвинута на премию "Эмми".

