Петербургского батюшку обвинили в сутенерстве

Белорусские стражи порядка заподозрили российского священника, который пытался вывезти из Витебска в Санкт-Петербург двух девушек, в сутенерстве. Следователи уже предъявили ему обвинение.

Официальный представитель регионального управления по Витебской области Светлана Сахарова рассказала, что батюшку, согласно местному законодательству, обвинили в "покушении на организацию и использовании занятия проституцией другим лицом, сопряженными с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией". Сейчас 39-летний священнослужителя уже помещен под стражу, передает агентство "Sputnik Беларусь".

Ранее в августе СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Витебске батюшку Николая Киреева, который служит в храме Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области. Вскоре в Следственном комитете рассказали, что стражи порядка поймали священника "в районе автовокзала в Витебске в момент посадки в автобус". Вместе с ним были две местные жительницы, которых отец Николай, по версии следствия, хотел вывезти в Россию для занятия проституцией.

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, в свою очередь, рассказал, что отец Николай на время следствия будет временно запрещен в служении. Отметим, что еще до поимки батюшки представитель РПЦ заявил, что священники будут способствовать стражам порядка в задержании подозреваемого.

Напомним, впервые о поездке отца Николая в Витебск стало известно 5 августа 2017 года. При отъезде из Ленинградской области он рассказал служителям храма в поселке имени Морозова, что он планирует посетить монастырь в подмосковной Истре. Примечательно, что жене он и вовсе не рассказал о своих планах. Он покинул город с рюкзаком, в котором было немного денег и провианта.

Через некоторое время в Сети появилась информация, что отца Николая задержали в Витебске в одном из притонов в окружении проституток. При этом отмечалось, что священник не был клиентом этого заведения. Впрочем, эту информацию впоследствии опровергли следователи.