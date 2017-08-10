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Общество

Путина возмутили поборы с пострадавших от ЧС

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой потребовал прекратить взимать плату за справки с пострадавших во время чрезвычайных ситуаций. Он распорядился избавиться от "такой ерунды".
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Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой. Они обсудили результаты работы организации за полугодие, а также исполнение поручений, данных главой государства по итогам прямой линии. 

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Кроме прочих вопросов, была поднята тема поборов с пострадавших от стихийных бедствий. Если люди теряют жилье в результате природных катаклизмов или чрезвычайных ситуаций, недопустимо с них требовать деньги за каждую справку, подчеркнул российский лидер. 

"Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды не было, – заявил Путин. – Люди остались без копейки. Государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять".​

Напомним, что в Ставропольском крае экспертные организации брали деньги за оформление справок о негодности жилья, требуя не менее пяти тысяч рублей. Позже комиссию стали брать банки, затем – Росреестр.

В ходе прямой линии жительница села Краснокумское рассказала президенту, что ее дом пострадал от наводнения. Однако компенсацию она не получила, поскольку не собрала нужную сумму для выдачи справок – всего 15 тысяч рублей.

Автор: Алексей Минин10 августа 2017, 15:44

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