Путина возмутили поборы с пострадавших от ЧС
Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой. Они обсудили результаты работы организации за полугодие, а также исполнение поручений, данных главой государства по итогам прямой линии.
Кроме прочих вопросов, была поднята тема поборов с пострадавших от стихийных бедствий. Если люди теряют жилье в результате природных катаклизмов или чрезвычайных ситуаций, недопустимо с них требовать деньги за каждую справку, подчеркнул российский лидер.
"Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды не было, – заявил Путин. – Люди остались без копейки. Государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять".
Напомним, что в Ставропольском крае экспертные организации брали деньги за оформление справок о негодности жилья, требуя не менее пяти тысяч рублей. Позже комиссию стали брать банки, затем – Росреестр.
В ходе прямой линии жительница села Краснокумское рассказала президенту, что ее дом пострадал от наводнения. Однако компенсацию она не получила, поскольку не собрала нужную сумму для выдачи справок – всего 15 тысяч рублей.
Супруга оказывает значительное влияние на рейтинг президента Франции
Главный "таксист" страны ушел из семьи
Семье певицы придется вернуть многомиллионный долг
Подробности уголовного дела в отношении экс-президента