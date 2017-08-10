Путина возмутили поборы с пострадавших от ЧС

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой потребовал прекратить взимать плату за справки с пострадавших во время чрезвычайных ситуаций. Он распорядился избавиться от "такой ерунды".

Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Счетной палаты Татьяной Голиковой. Они обсудили результаты работы организации за полугодие, а также исполнение поручений, данных главой государства по итогам прямой линии.



Кроме прочих вопросов, была поднята тема поборов с пострадавших от стихийных бедствий. Если люди теряют жилье в результате природных катаклизмов или чрезвычайных ситуаций, недопустимо с них требовать деньги за каждую справку, подчеркнул российский лидер.

"Нужно нормативно отрегулировать раз и навсегда, чтобы такой ерунды не было, – заявил Путин. – Люди остались без копейки. Государство деньги выделяет, чтобы их поддержать, а с них еще какие-то структуры сдирают по тысяче, по три, по пять".​

Напомним, что в Ставропольском крае экспертные организации брали деньги за оформление справок о негодности жилья, требуя не менее пяти тысяч рублей. Позже комиссию стали брать банки, затем – Росреестр.

В ходе прямой линии жительница села Краснокумское рассказала президенту, что ее дом пострадал от наводнения. Однако компенсацию она не получила, поскольку не собрала нужную сумму для выдачи справок – всего 15 тысяч рублей.