В Госдуме предлагают ужесточить наказание за "группы смерти"

На рассмотрение Госдумы в понедельник, 17 июля, внесен законопроект, увеличивающий до 15 лет лишения свободы срок наказания за склонение к самоубийству. Инициаторами нормативно-правового акта выступили руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и первый зампред комитета Эрнст Валеев.

По словам Васильева, в последнее время все чаще можно слышать о так называемых "группах смерти", которые ведут свою деструктивную пропаганду через социальные сети. "Должен отметить, что эта проблема находит огромный отклик в обществе. О таких группах сразу сообщают администрациям сайтов или в Роскомнадзор, и их эффективно блокируют", - сказал он.

Депутат отметил, что создание и деятельность таких групп не останется безнаказанным. "Наказание будет соразмерным тяжести преступления. Ведь, по сути, в убийство под видом "смертельной игры" вовлекаются дети и подростки с их неокрепшей психикой. Поэтому наша фракция и подготовила законопроект об увеличении срока наказания до 15 лет лишения свободы за подобные деяния, уравняв их с убийствами", – добавил законодатель.

В то же время первый зампред руководителя фракции "ЕР" по законопроектной работе Андрей Исаев подчеркнул, что проблема "групп смерти" есть не только в России, но и за рубежом. "В целом ряде стран серьезно озабочены деятельностью подобного рода организаций. Вполне вероятно, что мы имеем дело с преступниками, по крайней мере, часть которых являются культовыми сатанистами. А другая часть пытается им подражать, чтобы потешить свое тщеславие", – заявил он.

В любом случае, уверен парламентарий, подобного рода преступления должны караться максимально строго. "Считаю, что это очень своевременная инициатива", – отметил Исаев.