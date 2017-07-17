В Госдуме предлагают ужесточить наказание за "группы смерти"
По словам Васильева, в последнее время все чаще можно слышать о так называемых "группах смерти", которые ведут свою деструктивную пропаганду через социальные сети. "Должен отметить, что эта проблема находит огромный отклик в обществе. О таких группах сразу сообщают администрациям сайтов или в Роскомнадзор, и их эффективно блокируют", - сказал он.
Депутат отметил, что создание и деятельность таких групп не останется безнаказанным. "Наказание будет соразмерным тяжести преступления. Ведь, по сути, в убийство под видом "смертельной игры" вовлекаются дети и подростки с их неокрепшей психикой. Поэтому наша фракция и подготовила законопроект об увеличении срока наказания до 15 лет лишения свободы за подобные деяния, уравняв их с убийствами", – добавил законодатель.
В то же время первый зампред руководителя фракции "ЕР" по законопроектной работе Андрей Исаев подчеркнул, что проблема "групп смерти" есть не только в России, но и за рубежом. "В целом ряде стран серьезно озабочены деятельностью подобного рода организаций. Вполне вероятно, что мы имеем дело с преступниками, по крайней мере, часть которых являются культовыми сатанистами. А другая часть пытается им подражать, чтобы потешить свое тщеславие", – заявил он.
В любом случае, уверен парламентарий, подобного рода преступления должны караться максимально строго. "Считаю, что это очень своевременная инициатива", – отметил Исаев.
Мужчина откровенно рассказал о взаимоотношениях ведущего и родных певицы
Артистка откровенно про жизнь "под колпаком"
Анастасия Костенко высказалась о своей незаурядной внешности
Полина уехала на гастроли в Турцию