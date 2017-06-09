Авиакомпании напуганы массовым бегством пилотов из России

Кинотавр-2017 Трагическая гибель внучки Хрущева Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Пугачева бросилась к пострадавшему Резнику
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
У Собчак заподозрили новую беременность
Беркова вышла замуж за Стоянова
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
партнеры
Пятница 9 июня
Лента новостей
10:43
Известного адвоката избили в Москве
10:34
Волочкова изменила внешность после предательства
10:15
Рыбак нашел голого утопленника под Петербургом
10:14
Сергей Неверов: "ЕР" остается партией Путина
09:57
Малкин устроил мордобой в финале Кубка Стэнли (видео)
09:57
Итоги выборов в Британии назвали поражением для Терезы Мэй
09:53
Юрий Антонов покидает Россию
09:49
30% кинопроката займут российские фильмы
09:38
Скандал с Трампом подкосил курс доллара
09:30
Баталов встретил свою победу в больнице
09:25
Пассажиры Airbus застряли в Омске из-за неполадок
09:15
Продлить жизнь помогут всего четыре фактора
09:13
Огненное ДТП парализовало МКАД (видео)
09:04
Олимпийский чемпион пожаловался на "воняющих русских"
08:48
Бывшая жена Радулова: Жить с этим дальше было невозможно
08:35
Киркоров о здоровье Пугачевой: У Аллы колет в груди
08:23
Киев мечтает лишить работы миллионы украинцев
02:19
Опубликовано видео с места гибели внучки Никиты Хрущева
00:06
Внучку Никиты Хрущева насмерть сбила электричка в Москве
21:53
Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника
21:44
Разъяренный должник накинулся на пристава с камнем
21:34
На "Кинотавре" разразился скандал
21:32
Малахов и Виторган вмешались в семейный скандал Петренко
21:27
Янукович публично поиздевался над Киевом
21:08
США нанесли авиаудар по армии Асада
20:55
Кличко грозит тюрьма за тайные особняки
20:52
Волочкова о помолодевшем Собянине: Дорожу нашими отношениями
20:42
"ЕР" назначит новых руководителей партийных проектов
20:18
Александра Кокорина поздравляют с рождением сына
20:03
"ЕР" утвердила кандидатуры на пост главы в трех регионах
20:02
Знаменитые любители мороженого
19:34
Ольга Бузова увеличила грудь (фото)
19:32
Детей на матрасе унесло в Финский залив
19:05
Похищенного сектантами мальчика нашли в Белоруссии
18:53
Байкер рассыпал на дороге 12 миллионов
18:45
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
18:26
В Москве святым мощам поклонились полмиллиона человек
18:25
Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину
18:13
Хромая Кудрявцева с трудом передвигается
18:07
Врачи три месяца не замечали труп пропавшего пациента
17:58
Как в столице отметят День России
17:56
Украина получила равнодушный ответ от НАТО
17:56
Фестиваль "Времена и эпохи" завершится 12 июня
17:55
Как распознать истинные намерения мужчины
17:39
Россияне внезапно стали меньше пить и курить
17:35
Друг Хворостовского: Не было ощущения, что мы прощаемся
17:17
Названы победители ралли "Великая степь – Дон"
17:06
Нелегалов уберут с московских кладбищ
17:06
Фигурист Хавьер Фернандес высказался о свадьбе с Юдзуру Ханю
16:54
Как бороться с болезненными месячными
16:43
Россиянок научат жить с раком молочной железы
16:42
Путин подшутил над брошенным в одиночестве Си Цзиньпином
16:39
Обнаженного Садальского сравнили с тюленем
16:39
Знаменитый музыкант госпитализирован после падения
16:33
Собчак поиздевалась над известной ведущей
16:30
Как современное искусство помогает обычным людям
16:27
Беременная Мустафина сделала интересное признание
16:26
Шпицу и Гайдуляна заметили на вечеринке в Москве
16:20
Какую красотку упустил хоккеист Радулов
16:17
В Москве на крыше электрички нашли тело кубинца
15:57
Россиянам отказали в повышении пенсий
15:54
Платье в стиле БДСМ стало провалом для Ходченковой
15:45
Галкин о состоянии больной Пугачевой
15:43
Самые яркие перлы из фильма "12 стульев"
15:43
Какие автомобили выбирают россияне
15:36
Москвичка отсудила 830 тысяч за помятый мостом Mercedes
15:06
Собака снимает стресс с помощью спиннера (видео)
15:01
Звезда "Дома-2" пролила свет на свою беременность
14:56
Русские хакеры заразили Бритни Спирс
14:50
Крым рискует потерять свою визитную карточку
14:45
Бывшая жена Радулова потрясла грязным бельем
14:45
Закон о реновации поправят во втором чтении
14:42
"Мутное" прошлое американских миллиардеров
14:42
Фантазер Порошенко озвучил новую нелепицу о России
14:38
Панин втянул Киркорова в свои секс-игры
14:36
МГУ вошел в топ-100 лучших университетов мира
14:35
У россиян нашли ген депрессии
14:32
В "Лужниках" состоится юбилейный Красочный забег
14:22
Болгарский футболист хлебнул пивка и забил гол перед свистком
14:19
В Москве угрожают взорвать Сбербанк
14:12
Худшие платья "Кинотавра"
14:09
В Москве задержали администратора "группы смерти"
14:02
Красный лук назвали убийцей рака
14:00
Митинги Навального организуют геи и фетишисты
14:00
Вратарь Брызгалов сделал скандальное заявление об Олимпиаде
13:49
Глюк'оZа променяла мужа на Ревву
13:38
За что в США жестоко убили юного россиянина
13:22
За лучший вопрос Путину подарят уникальный iPhone 7
13:17
Копенкина восхитила своим целлюлитом
13:17
Сибиряк транслировал в Сеть изнасилование пьяной 13-летней девочки
13:05
Костомаров кричит из-за Навки
13:00
Началась продажа билетов в секс-круиз по Европе
12:55
Американка родила шестикилограммовую дочь
12:52
Французского актера арестовали как террориста за репетицию роли
12:49
Сотникову исключили из сборной России
12:46
Ущерб от урагана в Московском регионе оценили в 25 миллионов
12:26
Девочку убило качелями в Подмосковье
12:18
В зоне отчуждения Чернобыля открылся первый хостел
12:15
Том Круз разбудил "Мумию"
12:14
Чемпион России устроил драку со стрельбой в Москве
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панина принудительно отправляют к психиатру
Хворостовский: Мои легкие "убило" воспаление
Известная актриса поразила "Кинотавр" голыми прелестями
Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину
Новое гнусное видео Панина оказалось хуже предыдущего
Панин втянул Киркорова в свои секс-игры
Общество

Авиакомпании напуганы массовым бегством пилотов из России

Фото: GLOBAL LOOK press
Российские авиаперевозчики теряют квалифицированные кадры. Командиров воздушных судов и инструкторов переманивают азиатские компании.
прочитано 1398 раз

Из России продолжается утечка квалифицированных кадров гражданской авиации. Специалистам работа в Азии кажется более привлекательной: и зарплаты в несколько раз выше, и нагрузка меньше.

ПО ТЕМЕ

Еще одну авиакомпанию могут признать банкротом

Сбербанк просит сделать "ВИМ-Авиа" банкротом

Российская авиакомпания отменила летние чартеры из Антальи

По информации, оказавшейся в распоряжении издания "Коммерсантъ", за последние 2,5 года туда уехали более 300 наиболее подготовленных сотрудников с отличным знанием английского – командиров воздушных судов и инструкторов. Еще порядка 400 человек оформляют документы.

В основном кадры бегут из компаний S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа". К слову, уход из "ВИМ-Авиа" дюжины высококлассных пилотов мог спровоцировать сбои в программе перевозчика, о которых сообщали Dni.Ru.

Летчики перебрались работать в КНР, Индию и Вьетнам. Не секрет, что китайские авиакомпании готовы платить квалифицированным иностранным пилотам 17-25 тысяч долларов. Норма налета в месяц – 80 часов, что на десять часов больше, чем в России. Отпуск – 96 дней и более против 90 российских. 

"Аэрофлот" пять раз увеличивал зарплату, но "больше не видит возможностей для ее роста", заявил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. И так второй пилот получает 320-350 тысяч рублей в месяц, командир экипажа – 470 тысяч, инструктор – более полумиллиона.

Как писали Dni.Ru, "ВИМ-Авиа" недавно отменила более 20 рейсов из Антальи. Также перевозчик отказался от выполнения чартеров в Москву, Нижний Новгород, Краснодар, Самару, Белгород, Ростов-на-Дону, Челябинск и другие российские города.

"Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о вашей поездке владеет ваш туроператор", – говорится на официальном сайте "ВИМ-Авиа".

Напомним, что 29 мая сообщалось о бунте в Домодедово из-за отмененных или задержанных рейсов. В основном вовремя не попали на борт пассажиры, направлявшиеся в Турцию и на Кипр.

Антигероем в тот раз тоже стала компания "ВИМ-Авиа". В толпе распространялись слухи о поломке одного из принадлежащих ей самолетов. Людям предоставили талоны на воду и питание, а вот мест в гостинице всем не хватило: многим пришлось ночевать прямо в аэропорту.

Автор: Алексей Минин9 июня 2017, 08:38

комментарии

Политика

Янукович публично поиздевался над Киевом
Экс-глава ФБР обвинил Трампа во лжи
Украина получила равнодушный ответ от НАТО
Путин подшутил над брошенным в одиночестве Си Цзиньпином

Шоу-бизнес

Ушлая провинциалка лихо окрутила Митю Фомина
Волочкова изменила внешность после предательства
Юрий Антонов покидает Россию
Баталов встретил свою победу в больнице

Проишествия

За что в США жестоко убили юного россиянина
Чемпион России устроил драку со стрельбой в Москве
Американец снял схватку с акулой под водой
Устроивший смертельное ДТП водитель Ferrari сбежал из России

Lifestyle

Гости "Кинотавра" сбежали с показа "Анны Карениной"
На "Кинотавре" разразился скандал
30% кинопроката займут российские фильмы
Знаменитый музыкант госпитализирован после падения
Шоу-бизнес

Психиатр вынес неожиданный вердикт Панину

Голоса в голове могут заставлять актера вытворять непристойности
Шоу-бизнес

Ольга Бузова увеличила грудь (фото)

Ведущая "Дома-2" оголила свои роскошные достоинства
Шоу-бизнес

Киркоров о здоровье Пугачевой: У Аллы колет в груди

Узнав тревожные новости, поп-король позвонил бывшей супруге

Шоу-бизнес

Баталов встретил свою победу в больнице

Артист уже пять месяцев прикован к постели

Гороскоп

Москве пообещали переломное время
Характер домашнего питомца по знаку зодиака
Сергею Гармашу потребуется операция
Астрологический прогноз с 5 по 11 июня

Фоторепортажи

Александрову на "Кинотавре" застали в объятиях Верника
Знаменитые любители мороженого
Какую красотку упустил хоккеист Радулов
Костомаров кричит из-за Навки

Спорт

Александра Кокорина поздравляют с рождением сына
Фигурист Хавьер Фернандес высказался о свадьбе с Юдзуру Ханю
Беременная Мустафина сделала интересное признание
Болгарский футболист хлебнул пивка и забил гол перед свистком

Регионы

Байкер рассыпал на дороге 12 миллионов
Врачи три месяца не замечали труп пропавшего пациента
Полиция 40 минут ехала к месту бойни под Тверью
Пассажир вытолкнул кондуктора из трамвая за требование оплатить проезд (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru