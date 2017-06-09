Авиакомпании напуганы массовым бегством пилотов из России

Российские авиаперевозчики теряют квалифицированные кадры. Командиров воздушных судов и инструкторов переманивают азиатские компании.

Из России продолжается утечка квалифицированных кадров гражданской авиации. Специалистам работа в Азии кажется более привлекательной: и зарплаты в несколько раз выше, и нагрузка меньше.

По информации, оказавшейся в распоряжении издания "Коммерсантъ", за последние 2,5 года туда уехали более 300 наиболее подготовленных сотрудников с отличным знанием английского – командиров воздушных судов и инструкторов. Еще порядка 400 человек оформляют документы.

В основном кадры бегут из компаний S7, "Уральские авиалинии", "Волга-Днепр" и "ВИМ-Авиа". К слову, уход из "ВИМ-Авиа" дюжины высококлассных пилотов мог спровоцировать сбои в программе перевозчика, о которых сообщали Dni.Ru.

Летчики перебрались работать в КНР, Индию и Вьетнам. Не секрет, что китайские авиакомпании готовы платить квалифицированным иностранным пилотам 17-25 тысяч долларов. Норма налета в месяц – 80 часов, что на десять часов больше, чем в России. Отпуск – 96 дней и более против 90 российских.

"Аэрофлот" пять раз увеличивал зарплату, но "больше не видит возможностей для ее роста", заявил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. И так второй пилот получает 320-350 тысяч рублей в месяц, командир экипажа – 470 тысяч, инструктор – более полумиллиона.



Как писали Dni.Ru, "ВИМ-Авиа" недавно отменила более 20 рейсов из Антальи. Также перевозчик отказался от выполнения чартеров в Москву, Нижний Новгород, Краснодар, Самару, Белгород, Ростов-на-Дону, Челябинск и другие российские города.

"Просим пассажиров отмененных чартерных рейсов не приезжать в аэропорт. Информацией о вашей поездке владеет ваш туроператор", – говорится на официальном сайте "ВИМ-Авиа".

Напомним, что 29 мая сообщалось о бунте в Домодедово из-за отмененных или задержанных рейсов. В основном вовремя не попали на борт пассажиры, направлявшиеся в Турцию и на Кипр.

Антигероем в тот раз тоже стала компания "ВИМ-Авиа". В толпе распространялись слухи о поломке одного из принадлежащих ей самолетов. Людям предоставили талоны на воду и питание, а вот мест в гостинице всем не хватило: многим пришлось ночевать прямо в аэропорту.