"ИГ" пообещало России новые теракты

Запрещенная в России террористическая группировка "ИГ" предупредила о новой серии терактов. По словам экстремистов, они совершат нападения в восьми странах, в том числе и в России.

Обращение террористов к мусульманам было опубликовано на английском языке, сообщает бельгийское издание Derniere Heure. Представители радикальной группы предупредили их о подготовке терактов в таких странах, как Австралия, Бельгия, Великобритания, Италия, США, Россия, Франция и Канада.

Боевики обратились к мусульманам, проживающим в этих странах, с просьбой держаться подальше от мест массового скопления людей, таких как рынки и различные площади. Террористы отметили, что "солдаты халифата будет взрывать, давить и резать горло врагам".

На данный момент бельгийские аналитики изучают, насколько правдивым является опубликованное сообщение. В частности, эксперт по борьбе с международным терроризмом Питер ван Остайен уже отметил, что боевики могут быть настроены очень серьезно.

При этом специалист подчеркнул, что сообщение написано на "ломаном английском языке". "Качество их коммуникации падает. Видимо, те, кто умел хорошо писать, уже погибли", – заключил ван Остайен.

На территории посольства США в Киеве прогремел взрыв



Утро началось... — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 8 июня 2017 г.

Напомним, 6 июня возле собора Нотр-Дам террорист "ИГ" напал с молотком на патрульного. После нейтрализации экстремиста стражи порядка нашли в его квартире видео, где он присягнул на верность радикальной группировке. Позднее выяснилось, что устроивший теракт мужчина – уроженец Алжира Фарид Иккен, удостоенный журналистской премии ЕС за свою статью о проблемах миграции.