В России предложили приговаривать к смерти с отсрочкой

В Госдуме предложили разрешить судьям выносить террористам смертные приговоры с отсрочкой исполнения до снятия моратория на соответствующую процедуру. По словам Василия Пискарева, общество рано или поздно придет к пониманию необходимости подобных мер.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев дополнил свое предложение вернуть смертную казнь за преступления по статье "Терроризм", которое он сделал после взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Он отметил, что не отказывается от своих слов, которые "не были восприняты широко, хотя многие поддерживают", передает Eg.ru со ссылкой на ТАСС.

"Надо по-другому формулировать", – заявил чиновник. "Мы идем к гуманизации, но я бы хотел, чтобы в случаях, когда речь идет об особо тяжких преступлениях, когда страдает огромное количество людей, когда погибают люди от взрывов, от терактов, все-таки прописывали в приговоре, что нужно применять именно эту меру наказания, но отсрочить исполнение до того, как появится всеобщее осознание того, что эту меру надо применять", – пояснил Василий Пискарев.

По его словам, рано или поздно общество придет к осознанию того, что с подобными преступниками необходимо поступать самым жестким образом. "Наступит время, когда Европа тоже поймет, что нужно применять эту меру наказания. Тогда у тех, кто отбывает наказание (за терроризм), уже будет приговор", – сказал председатель комитета Госдумы, отметив, что излагает исключительно свою точку зрения.

Он напомнил, что в прошлом он работал в Следственном комитете России и принимал участие в расследовании самых громких терактов последнего десятилетия. "Когда пообщаешься с родственниками погибших, конечно, возникает желание применять более жесткие меры наказания в отношении террористов", – заключил он.

Добавим, что зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников уже прокомментировал инициативу Василия Пискарева. "С одной стороны, перспектива смертной казни, пусть даже отложенная, это более серьезное наказание. Но так считаем мы, нормальные люди, а террористы – это нелюди, тут другая логика", – цитирует его РИА Новости. Он считает, что перспективы принятия такого решения должны оценить психологи.