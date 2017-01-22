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Миллиардеру-нефтянику утвердили смертный приговор

Бабак Занджани. Фото: кадр youtube.com
Верховный суд Ирана подтвердил законность смертного приговора нефтяному магнату Бабаку Занджани. Олигарх признан виновным в растрате двух миллиардов евро.
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Одного из богатейших людей Ирана казнят за растрату. Об этом сообщил представитель Верховного суда республики Голам Хоссейн Мохсени-Эджеи, отметив, что Занджани официально уведомлен о вынесенном в отношении него смертном приговоре.

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Миллиардер был арестован 30 декабря 2013 года. Ему предъявили обвинение в растрате двух миллиардов евро нефтяных доходов страны. Спустя три года власти Ирана признали Занджани виновным в казнокрадстве, отмывании денег и мошенничестве, и приговорили его к смертной казни.

Бабака Занджани был управляющим директором находящейся в ОАЭ компании Sorinet Group, одного из крупнейших иранских конгломератов. Также владел авиакомпанией Qeshm Airlines и иранским футбольным клубом Рах Ахан.


Состояние 42-летнего бизнесмена оценивается в 14 миллиардов долларов. Занджани считают одним из богатейших людей Ирана. Известность олигарх получил в конце 2012 года в связи с западными экономическими санкциями в отношении Ирана из-за спорной ядерной программы. Он был внесен в черные списки Европейского союза и США за свою роль в уклонении от санкций.

Автор: Федор Лопырев22 января 2017, 17:51

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