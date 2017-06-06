Общественная палата обновляет кадры

Голосование по так называемой третьей квоте в Общественную палату выявило четкий "тренд на опыт и новые лица". Многие "заслуженные общественники" могут потерять свое членство в палате.

Правозащитница и член СПЧ Мария Каннабих, семейный правозащитник Юлия Зимова и политолог Оксана Гаман-Голутвина могут войти в состав Общественной палаты. Предварительные данные сообщил журналистам источник, знакомый с процессом голосования.

По его данным, так называемая третья квота нового созыва Общественной палаты может на 40% состоять из женщин. Источник "Известий" отметил, что отбор кандидатов от некоммерческих организаций в шестой созыв палаты был организован по новому типу. Голосование проходило с помощью электронной формы с дублированием на бумажной. Такой подход, по задумке организаторов, освободит процедуру "от критики и подозрений в необъективности отбора соискателей".

"Всего поступило около 450 предложений от некоммерческих организаций. Проверку не прошли лишь 40 анкет. Нас удивил тот факт, что почти 300 человек из этого числа получили хотя бы по одному голосу от утвержденных членов палаты. Это показывает заинтересованность общественников в том, чтобы новый состав максимально широко представили разные НКО", - рассказали изданию в аппарате ОП России.

Итоги голосования подтверждают высокую конкуренцию – почти 10 человек на место. Отбор проводился по 14 направлениям деятельности палаты, по три человека на каждое. Исключением стало такое направление, как общественный контроль. На него была выделена квота в количестве четырех представителей. Ключевым критерием при выборе кандидата стало наличие у соискателя профессионального опыта в конкретной сфере.

По прогнозам, в ОП России в 2017 году пройдет член Общественного совета при ФСИН России, член СПЧ Мария Каннабих. Она баллотируется по направлению "Обеспечение безопасности граждан, взаимодействие с ОНК". Неплохие шансы на прохождение у политолога Оксаны Гаман-Голутвиной ("Развитие образования и науки").

Сохранить свое членство в палате может и Александр Шипулин. Однако по его направлению "Участие граждан в развитии городской среды и сельских территорий" довольно серьезная конкуренция. Не исключено, что выберут нового человека.

В направлении "Развитие культуры и творчества" лидирует поэт и радиоведущий Андрей Дементьев. В "Охране здоровья, популяризации здорового образа жизни, экологии и защите окружающей среды" – представитель Всемирного фонда дикой природы Игорь Честин.

Член рабочей группы по проведению конкурсного отбора, врач-кардиолог Лео Бокерия заявил изданию, что принцип отбора кандидатов в этом году значительно отличается от предшествующих. "Я считаю, что тот вариант голосования, который работает сегодня, является наиболее сбалансированным по отношению с тем же интернет-голосованием. Сегодня хотя бы понятно, за кого предлагается голосовать. Мне лично было очень интересно посмотреть информацию о том, кто претендует на членство в палате", – рассказал Бокерия.

При этом он подчеркнул, что свой выбор сделал исходя из достижений соискателя. "Я считаю, что в Общественную палату должны проходить узнаваемые люди, которые своим авторитетом могут повлиять на среднестатистического человека, смогут убедить этого простого гражданина делать что-то правильное", – добавил врач.

Аналогичное мнение высказал и член рабочей группы по проведению конкурсного отбора Александр Точенов. При этом он заявил, что пока о результатах говорить преждевременно. "Как известно, голосовали представители президентской и региональных квот, использовалось двойное анкетирование (электронное и бумажное). Это создает определенные условия для независимого голосования. Необходимо было зарегистрироваться на закрытом сайте, а также отправить бумажный вариант анкеты. Примечательно, что базовый подсчет ориентируется именно на бумагу", – рассказал Точенов.

Член ОП и рабочей группы по формированию третьей квоты Елена Тополева-Солдунова заявила, что выбирать было сложно, так как не все претенденты смогли сделать свою заявку информативной. "С некоторыми знакомишься, а информации так мало, что мнение о человеке не складывается. Легко было обрабатывать анкеты участников, с которыми знакома. Перед голосованием консультировалась с коллегами", – рассказала она.

В новом составе ей хотелось бы видеть в первую очередь своих единомышленников, задействованных в сфере гражданского общества. По словам Тополевой-Солдуновой, она уже познакомилась с новыми людьми из президентской квоты. Там "много авторитетных людей, поэтому из третьей квоты старалась выбирать реальных представителей НКО".

"Приятно, если в новой палате будет больше женщин. Мужчины и так доминируют во всех органах. Хотелось бы, чтобы женское присутствие было более значительным. Это внесет разнообразие в повестку, так как женщины видят некоторые проблемы иначе. В идеале хотелось бы, чтобы и состав также был сбалансированный – поровну из Москвы и из регионов", — пояснила она.

В пресс-службе Общественной палаты "Известиям" сообщили, что итоги голосования будут подведены 6 июня на заседании счетной комиссии. Официально их огласят на заседании рабочей группы, которая занималась организацией и проведением конкурса по отбору третьей квоты.