Антон Гетта вновь займется "Честными закупками"

Депутат Госдумы, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Антон Гетта будет курировать работу проекта Фронта "За честные закупки". Решение о смене координатора программы принято сегодня Центральным штабом движения.

"С учетом предыдущего опыта и моей нынешней депутатской деятельности открываются новые возможности у антикоррупционного направления Народного фронта", – сказал Антон Гетта. По его словам, кроме реагирования на сигналы активистов, "фронтовики" займутся разработкой законодательных решений.

Он добавил, что активисты ОНФ будут следить за расходованием денег, выделенных их бюджета на решение различных проблем. "Прямая линия" с президентом страны, лидером Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным показала, что порой по непонятным для нас причинам деньги, направленные государством, не доходят до конкретного человека", – подчеркнул член Центрального штаба ОНФ.

Кроме того, он отметил, что новым направлением в проекте станет работа с реальными проблемами граждан, которые поступают в адрес движения. "Мы рассмотрим все истории, подобные проблемам питания в больницах и детских садах, плохих дорог, недостроенных инфраструктурных объектов, коммунального хозяйства через призму госзаказа и эффективности гострат", – сказал Гетта.

Проект Общероссийского народного фронта "За честные закупки" существует уже три года. За это время активистам удалось устранить нарушения в 836 закупках общей суммой 241 миллиард рублей. Помимо прочего, удалось добиться обязательного применения типовых проектов в случае участия федеральных средств в строительстве соцобъектов.