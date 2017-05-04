Сын Порошенко оголился перед мальчиками

В Сети появились снимки с традиционной фотосессии выпускников британского колледжа Конкорд. На одном из них сын украинского президента Михаил Порошенко оголил грудь перед своими сравнительно юными однокурсниками.

Сын украинского президента Петра Порошенко учится на предпоследнем курсе колледжа, в то время как его сестры Александра и Евгения уже заканчивают учебное заведение, сообщает Страна.ua. Фотографии были сделаны на традиционной фотосессии для выпускников – дети украинского президента опубликовали снимки с "бекстейджа", то есть обнародовали то, что происходило за кадром.

Михаил Порошенко вместе с другими мальчиками хотел выглядеть на фотографии эротично. Для этого он снял пиджак и оголил свой торс. Его друзья предпочли остаться в верхней одежде, однако они прикусили зубами галстуки.

По сравнению с Михаилом, Александра и Евгения опубликовали скромные фотографии. На снимках девушки лишь обнимаются со своими однокурсницами. Фотосессия проходила недалеко от старинного замка Актон-Барнелл, на фоне руин и зеленых лугов.

Сын Порошенко покрасовался голой грудью в колледже. Обучение там стоит 1,3 млн. грн https://t.co/31CMZeYcxY pic.twitter.com/2FGkKY7Vo7 — Ink (@tweet_ink) 3 мая 2017 г.

Добавим, престижный британский колледж Конкорд находится в графстве Шропшайр. Это международное учебное заведение специализируется на подготовке молодежи к дальнейшему обучению в университетах Великобритании. Стоимость обучения в нем составляет около трех миллионов рублей в год.