Сын Порошенко оголился перед мальчиками
Сын украинского президента Петра Порошенко учится на предпоследнем курсе колледжа, в то время как его сестры Александра и Евгения уже заканчивают учебное заведение, сообщает Страна.ua. Фотографии были сделаны на традиционной фотосессии для выпускников – дети украинского президента опубликовали снимки с "бекстейджа", то есть обнародовали то, что происходило за кадром.
Михаил Порошенко вместе с другими мальчиками хотел выглядеть на фотографии эротично. Для этого он снял пиджак и оголил свой торс. Его друзья предпочли остаться в верхней одежде, однако они прикусили зубами галстуки.
По сравнению с Михаилом, Александра и Евгения опубликовали скромные фотографии. На снимках девушки лишь обнимаются со своими однокурсницами. Фотосессия проходила недалеко от старинного замка Актон-Барнелл, на фоне руин и зеленых лугов.
Сын Порошенко покрасовался голой грудью в колледже. Обучение там стоит 1,3 млн. грн https://t.co/31CMZeYcxY pic.twitter.com/2FGkKY7Vo7— Ink (@tweet_ink) 3 мая 2017 г.
Добавим, престижный британский колледж Конкорд находится в графстве Шропшайр. Это международное учебное заведение специализируется на подготовке молодежи к дальнейшему обучению в университетах Великобритании. Стоимость обучения в нем составляет около трех миллионов рублей в год.
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