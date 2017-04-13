В Москве появится памятник Солженицыну

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме одобрила установку памятника писателю Александру Солженицыну. Монумент появится на улице его имени в районе Таганки, передает "Интерфакс".

Памятник установят в сквере между домами 11 и 13 по улице Солженицына недалеко от Дома русского зарубежья, носящего имя писателя. Проект монумента еще не определен, для этого будет проведет конкурс. Сооружение предполагается открыть в 2018 году к 100-летию со дня рождения Солженицына.