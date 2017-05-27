Захарова показала свадебные фото

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в соцсети фотографии со свадьбы своих коллег. Снимки сделаны в Барвихе и в усадьбе Архангельское.

"А в Департаменте информации и печати сегодня праздник – свадьба 👰🏼👱🏻. Анастасия Кудинова+Илья Ерофеев=❤Только сегодня я узнала, чем занимались на работе эти молодые сотрудники Пресс-центра МИД России", – подписала первую порцию свадебных фотографий Захарова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Подписчики представителя МИД тут же поспешили поздравить молодоженов. Однако нашлись и те, кто обратил внимание на место проведения свадебной фотосессии. "Счастья и Любви!! Всем бы молодым сотрудникам России отмечать торжества в таком скромном и не узнаваемом месте!!", – написал один из фаловеров.

Спустя час Мария добавила новую фотографию с торжества. "Департамент информации и печати – это не только призвание, это еще и любовь ❤ Анастасия Кудинова и Илья Ерофеев доработались", – пошутила Захарова.

Третий снимок сделан уже в усадьбе Архангельское. Фото, на котором молодожены нежно обнимают друг друга на фоне клумбы с тюльпанами, представитель МИД прокомментировала лишь одной фразой. "Это очень красиво", – написала она.