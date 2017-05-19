Захарова показала явление бобров москвичам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в соцсети Facebook видео, на котором она запечатлела трех бобров. На записи слышны радостные возгласы увидевших животных детей.

"Явление бобров москвичам", – прокомментировала свою видеозапись Мария Захарова. Примечательно, что пользователи Facebook больше всего заинтересовались не попавшими в кадр животными, а "организационными" вопросами. "Мне всегда было интересно, (вы) такие ролики сами снимаете или откуда-то берете!!?" – написал Кадир Давыдов. "Мария Захарова, Почему вы не ставите точки в конце предложения? Выглядит так, будто бы вы не уверены в том, о чем пишете", – поинтересовался в комментариях Василий Седов.