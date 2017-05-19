Флагманский фрегат стал позором флота Украины

Украинский фрегат "Гетман Сагайдачный" сломался вскоре после ремонта. Теперь военная прокуратура судится с предприятием-подрядчиком.

Как отмечается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, после ремонтных работ у фрегата сломался дизельный двигатель. Уточняется, что устранение неполадок проводилось в рамках гособоронзаказа.

"Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило недостатки двигателя по гарантии в течение согласованного срока", – заявили в ведомстве. Военная прокуратура посчитала, что данный инцидент может отрицательно сказаться на боеготовности военно-морских сил страны.

С целью устранения нарушений ведомство обратилось в суд с иском о взыскании штрафных санкций в интересах государства на сумму 668 тысяч гривен (около 1,5 миллиона российских рублей). Судебное разбирательство продолжается.

Напомним, ранее украинские моряки рассмешили соцсети нелепым флешмобом. Около двухсот моряков во главе с командующим ВМС Украины Игорем Воронченко выложили своими телами фигуры герба и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный". После этого они синхронно выполнили 22 отжимания от пола.

Флешмоб прошел в рамках эстафеты Рush Up Challenge – американкой акции в поддержку бывших участников боевых действий. Правда, украинские моряки интерпретировали ее по-своему, посвятив свои действия ветеранам-карателям, принимавшим участие в так называемой "антитеррористической операции" в Донбассе.

