Украинские военные рассмешили нелепым флешмобом

Интернет-пользователи обсуждают видео акции украинских военных, которые решили поддержать бойцов, служащих в зоне так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны. Военные моряки выложили своими телами фигуры якоря и герба Украины.

Видеозапись флешмоба была опубликована на странице Военно-морских сил Украины в Facebook. На ней видно, как около двухсот моряков во главе с командующим Военно-морских сил Украины Игорем Воронченко выложили своими телами фигуры герба и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный". После этого они синхронно выполнили 22 отжимания от пола.

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Флешмоб прошел в рамках эстафеты Рush Up Challenge – американкой акции в поддержку бывших участников боевых действий. Правда, украинские моряки интерпретировали ее по-своему, посвятив акцию ветеранам АТО.

Флэшмоб вызвал бурную реакцию в соцсетях, интернет-пользователи изрядно пошутили над политиками и чиновниками, которые участвовали в акции. Больше всего шуток вызвало участие в акции секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.

Кровавый пастор Александр Турчинов лично толкает землю для смещения ее с орбиты что бы в Новоросии начались климатические катастрофы. pic.twitter.com/BRpgoKOeSX — ganus1n (@ganusyn) 27 января 2017 г.

Так называемая антитеррористическая операция на юго-востоке Украины проводится с апреля 2014 года. Вооруженные силы и националистические батальоны не раз пытались взять под контроль территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но получали отпор со стороны ополченцев. Сейчас, согласно подписанным соглашениям, на линии разграничения ВСУ и ополченце действует режим прекращения огня, который периодически нарушается украинской стороной.