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Украинские военные рассмешили нелепым флешмобом
Видеозапись флешмоба была опубликована на странице Военно-морских сил Украины в Facebook. На ней видно, как около двухсот моряков во главе с командующим Военно-морских сил Украины Игорем Воронченко выложили своими телами фигуры герба и якоря на причальной стенке и вертолетной площадке фрегата "Гетман Сагайдачный". После этого они синхронно выполнили 22 отжимания от пола.
Флешмоб прошел в рамках эстафеты Рush Up Challenge – американкой акции в поддержку бывших участников боевых действий. Правда, украинские моряки интерпретировали ее по-своему, посвятив акцию ветеранам АТО.
Флэшмоб вызвал бурную реакцию в соцсетях, интернет-пользователи изрядно пошутили над политиками и чиновниками, которые участвовали в акции. Больше всего шуток вызвало участие в акции секретаря СНБО Украины Александра Турчинова.
Кровавый пастор Александр Турчинов лично толкает землю для смещения ее с орбиты что бы в Новоросии начались климатические катастрофы. pic.twitter.com/BRpgoKOeSX— ganus1n (@ganusyn) 27 января 2017 г.
Турчинов здивував своєю версією флешмобу #22PushUpChallenge (відео): https://t.co/UOIrm6Lyh6 pic.twitter.com/8WO0ozbsxn— 24 канал (@24tvua) 27 января 2017 г.
Турчинов принял вызов #22pushupchallengehttps://t.co/1lxeyPy9KI pic.twitter.com/QxmH7H70d3— Без Табу (@UABezTabu) 27 января 2017 г.
Так называемая антитеррористическая операция на юго-востоке Украины проводится с апреля 2014 года. Вооруженные силы и националистические батальоны не раз пытались взять под контроль территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но получали отпор со стороны ополченцев. Сейчас, согласно подписанным соглашениям, на линии разграничения ВСУ и ополченце действует режим прекращения огня, который периодически нарушается украинской стороной.
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