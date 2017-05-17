Светка-депутат в бикини шокировала Сеть
Двухминутное зажигательное видео Лонская назвала "предвыборной компанией XXI века". "Пришло время ломать стереотипы! 3 июня 2017 года в Даугавпилсе пройдут выборы в самоуправление. Я, Светлана Лонская, баллотируюсь под номером 6 от списка No sirds Latvijai", – написала кандидат в комментарии к своему клипу, опубликованному на канале YouTube.
Сам ролик сложно назвать серьезным политическим пиаром. На видео Светлана в крошечном лифчике-бикини танцует и эротично крутит бедрами на фоне моря. Кадры с отдыха в теплой стране перемежаются с другими образами Светланы.
Солнце, наверное, вносит свои коррективы в повседневный стиль, сегодняшняя погода повлияла на меня таким образом, что я переодевалась 5 раз (и в каждом наряде я выходила на улицу) я так поняла, что ☀️ даёт мне вдохновение или энергию, даже не знаю как это назвать, но целый день хотелось наряжаться, менять луки, благо весь день прошёл в бегах и было куда это все творчество выгулять! Вообщем, мне понравилось, хочу солнца! Солнышко, не покидай нас, �� ! #всемтепла #солнце #всемсолнца #солнечнаяэнергия #лук #мойстиль #мода #модница #модныйдневник #стильно #даугавпилс #чтонадеть #daugavpils #fashion #fashionista #fashionoutfit #fashionlook #fashionable #fashiondiary #fashiondiaries #fashionstyle #itgirl #instyle #fashionblogger #lookbook #outfitoftheday #lookoftheday #svetlanalonska
То она идет на работу в деловом наряде, то танцует в компании девушек. "Ты мне дашь плюсик, ты мне дашь?" – соблазнительно поет потенциальный депутат. Как рассказала Светлана, помимо политической карьеры, она является тренером по ZUMBA фитнесу.
"Я – такая как есть, без шелухи. Ответственный и честный человек с активной жизненной позицией. Я знаю, как сделать жизнь в этом городе интереснее и насыщеннее, как повернуть думу лицом к жителям и наладить сотрудничество с налогоплательщиками. Я называю вещи своими именами и не даю невыполнимых обещаний", – заявляет кандидат в депутаты.
Дождались фотографий, так что сегодня будет много фоток! Сразу снова вспомнился этот день, все пишут, что было очень весело, а мне как бальзам на душу, ведь я столько стараний вложила в этот День Рождения моего лучшего Мужа @sl_stasss и честно говоря, послевкусие осталось такое, что можно подумать, что день рождение было не только у Стаса, а у меня тоже!!! Я выслушала и тосты и получила подарок! Было очень здорово! #borodaparty2017 #30лет #праздниккнамприходит #деньрождение #праздник #деньрождениемужа #fashiondiary #модныйлук #вечернееплатье #платьевкамнях #черноеплатье #модныйдневник #праздничныйобраз #образ #fashionista #модница #fashionlook #eveningdress #eveningstyle
Отметим, что необычный агитационный клип вызвал настоящий переполох в Сети. За два дня ролик с танцами Светланы набрал более 93 тысяч просмотров. Несмотря на интерес к видео, многие пользователи негативно отнеслись к политическим амбициям девушки, решив, что танцы в полуобнаженном виде – слишком несерьезное занятие для будущего депутата. "Вы серьезно ? Для Вас это серьезный подход к баллотировке ? Это просто цирк ... не дай Бог", "Лютая хрень... отсыпь немного", – написали комментаторы.
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