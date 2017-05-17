Светка-депутат в бикини шокировала Сеть

Кандидат в депутаты из латвийского города Даугавпилс Светлана Лонская буквально взорвала интернет своим эксцентричным агитационным роликом. В нем девушка в крошечном бикини поет и эротично танцует, призывая местных жителей дать ей "плюсик".

Двухминутное зажигательное видео Лонская назвала "предвыборной компанией XXI века". "Пришло время ломать стереотипы! 3 июня 2017 года в Даугавпилсе пройдут выборы в самоуправление. Я, Светлана Лонская, баллотируюсь под номером 6 от списка No sirds Latvijai", – написала кандидат в комментарии к своему клипу, опубликованному на канале YouTube.

Сам ролик сложно назвать серьезным политическим пиаром. На видео Светлана в крошечном лифчике-бикини танцует и эротично крутит бедрами на фоне моря. Кадры с отдыха в теплой стране перемежаются с другими образами Светланы.

То она идет на работу в деловом наряде, то танцует в компании девушек. "Ты мне дашь плюсик, ты мне дашь?" – соблазнительно поет потенциальный депутат. Как рассказала Светлана, помимо политической карьеры, она является тренером по ZUMBA фитнесу.

"Я – такая как есть, без шелухи. Ответственный и честный человек с активной жизненной позицией. Я знаю, как сделать жизнь в этом городе интереснее и насыщеннее, как повернуть думу лицом к жителям и наладить сотрудничество с налогоплательщиками. Я называю вещи своими именами и не даю невыполнимых обещаний", – заявляет кандидат в депутаты.

Отметим, что необычный агитационный клип вызвал настоящий переполох в Сети. За два дня ролик с танцами Светланы набрал более 93 тысяч просмотров. Несмотря на интерес к видео, многие пользователи негативно отнеслись к политическим амбициям девушки, решив, что танцы в полуобнаженном виде – слишком несерьезное занятие для будущего депутата. "Вы серьезно ? Для Вас это серьезный подход к баллотировке ? Это просто цирк ... не дай Бог", "Лютая хрень... отсыпь немного", – написали комментаторы.