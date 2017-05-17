Взволнованный Кирилл написал письмо Порошенко

Патриарх Кирилл обратился с посланием к президенту Украины Петру Порошенко. Предстоятель РПЦ обеспокоен возможным принятием депутатами Рады законов, дискриминирующих украинских православных.

В Верховной раде готовы придать статус действующих законов двум дискриминационным документам. Законопроектом № 4128 "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" (относительно смены религиозными организациями подчиненности)" будет введено расплывчатое понятие "принадлежности лица к религиозной общине" на основании некоей "самоидентификации". Законопроект № 4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой страной-агрессором" предлагает придать общинам, чьи центры находятся в России, некий "особый статус", связанный с существенным поражением в правах. Понятно, что документ направлен против Украинской православной церкви Московского патриархата.

Обретя статус действующих законов, эти инициативы неминуемо вызовут новые захваты православных храмов и столкновения между верующими различных конфессий. Фактически одним нажатием кнопки депутаты спровоцируют межконфессиональную войну.

"За 2014-2016 годы на территории Украины праворадикальными элементами было насильственно захвачено более 40 храмов Украинской православной церкви, — напоминает его святейшество. – Формальной основой для таких захватов служит так называемый референдум жителей села, принимающих решение о "переходе" общины".

В случае принятия этих законопроектов государство получит право жестко контролировать внутреннюю жизнь общин: утверждать назначение руководящих кадров, разрешать или не разрешать визиты иностранных религиозных деятелей, а также принудительно ликвидировать эти организации по широкому кругу якобы законных оснований.

"Столь ограничительное религиозное законодательство не действовало на Украине даже в период коммунистического режима, а на остальной территории Европы нечто подобное существовало разве лишь во времена нацистского правления в Германии", – отмечает патриарх Кирилл.

Глава РПЦ направил аналогичные обращения в адрес участников "Нормандской четверки", предстоятелям поместных православных церквей, Папе Римскому, генсеку ООН Гутерришу и генсеку Всемирного совета церквей О. Фюксе Твейту.

Кроме Украинской православной церкви Московского патриархата, на Украине действуют Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), которые не признаны в мировом православии. В церковном рейдерстве как правило принимают участие представители УПЦ КП при поддержке властей и радикальных националистов.