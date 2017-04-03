В России учредят День волонтера
Число волонтеров в России растет. Это движение надо поддержать, в том числе и морально, считает Владимир Путин.
"Примерно 7% населения у нас участвуют в волонтерском движении, а где-то 15% – так или иначе в каких-то общественных мероприятиях принимают участие, это много. Поэтому, конечно, обратить внимание на этих людей, поддержать их, в том числе и морально, отмечая День волонтера, лишним не будет. Правительству поручение такое дам, проработаем. Тем более, что это не потребует никаких дополнительных бюджетных затрат", – сказал Путин.
Заявление президента России прозвучало на медиафоруме Общероссийского народного фронта "Право и справедливость", который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. Владимир Путин ответил на вопрос воронежской журналистки. Анна Вотинова сочла, что СМИ слишком мало внимания уделяют волонтерам и недостаточно освещают их деятельность.
Волонтеров Кубка конфедераций подготовят к экстренным ситуациям #подготовка #волонтеры #Кубок конфедераций https://t.co/8sD4eGHR6I pic.twitter.com/ejcG49EroC— Арбатские вести (@News_Arbat) 31 марта 2017 г.
Журналистка предложила исправить положение, учредив специальный праздник – День волонтера либо объявив год, посвященный волонтерству. Президент России пошутил, что праздников у нас, вроде бы, достаточно. Но пообещал проработать этот вопрос, передает РИА Новости.
Теме волонтерства президент уделяет большое внимание. Напомним, на днях Владимир Путин заявил, что МВД должно активнее сотрудничать с членами гражданского общества для пресечения нарушений на дорогах.
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