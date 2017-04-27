Какая погода ждет москвичей на майские праздники

Синоптики рассказали, какой будет погода в столице в период майских праздников. По их словам, москвичам не стоит роптать.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заверил, что существенные изменения ожидаются в последние дни месяца. "Если москвичи не будут роптать по поводу такой дождливой нехолодной погоды, стоявшей практически весь апрель, начиная с 29 числа они будут вознаграждены по-настоящему замечательной погодой", – цитирует его РИА Новости.

По словам специалиста, 29 апреля температура повысится на десять градусов и достигнет +20...+22. На следующий день воздух прогреется до +21...+23, осадков не ожидается.

А вот 1 мая в столице пройдет небольшой дождь, но будет тепло – +19...+24. Синоптики прогнозируют, что на следующий день в Москве увеличится вероятность осадков, а термометр покажет +17...+22.

Ранее эксперты предупредили москвичей о выпадении половины месячной нормы осадков до конца месяца. При этом атмосферный фронт поделит город на две части: на севере ожидается до +10, на юге – +18...+19.