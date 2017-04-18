В Москве объявлен желтый уровень опасности

На сайте Гидрометцентра России появилось предупреждение о том, что 19 апреля в столице ожидается второй, желтый уровень опасности погоды. Это означает, что она несет потенциальную угрозу. Речь идет о сильном ветре, пояснили синоптики.

По прогнозам метеорологов, в середине рабочей недели воздух в Москве прогреется до +2...+4. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду, с порывами до 12-17 метров в секунду.