Что произойдет в случае падения самолета на АЭС

Современной атомной электростанции не повредит даже падение на нее самолета. АЭС пятого поколения надежно защищены и от стихийных бедствий, заверяет спецпредставитель президента России Сергей Иванов.

Насколько безопасно строительство атомной электростанции в зоне конфликта – в частности, на Ближнем Востоке? Этот вопрос интересовал ведущего программы SophieCo на канале RT.

"Не такая уж это и тайна. В общем, даже если в самый центр современной атомной электростанции врежется большой самолет – Boeing-777, уверяю вас, ничего не произойдет", – объяснил журналистам специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Конечно, если в АЭС попадет ядерная ракета, это будет катастрофа. Но надеюсь, что человечество не выживет из ума окончательно", – добавил Иванов.

По словам спецпредставителя президента, разрабатывающие современные АЭС ученые гарантируют письменно, ручаясь своим именем и репутацией, что "никакое возможное или мыслимое стихийное бедствие для современных атомных электростанций пятого поколения опасности не представляет".

Публикация от Сергей Аксенов (@aksenov.sv) Апр 26 2017 в 12:32 PDT

Как стало известно, в России создан Центр по кибербезопасности атомных электростанций. Его задача -выявление и предупреждение хакерских атак на системы управления АЭС.

Напомним, ранее сообщалось, что арабские страны проявляют интерес к закупке плавучих АЭС российского производства, способных производить опреснение морской воды. Иванов подчеркнул, что Россия – единственная в мире страна, производящая плавучие АЭС, нацеленные не только на решение экологических проблем, но и на опреснение морской воды.