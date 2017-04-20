Российские атомщики вновь признаны лучшими

Цифровая система управления проектами Multi-D на Ростовской АЭС признана лучшей в номинации "Мега-проект" в международном конкурсе CETI AWARD 2016. Эта система была разработана специалистами инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом", группы компаний АСЭ.

Церемония награждения победителей состоялась в рамках технологической конференции и выставки FIATECH в американском Орландо. Конкурсные проекты представлялись на суд международного жюри, в состав которого входили представители США, Франции, Англии, Японии, Норвегии.



Российской технологии Multi-D не было равных в номинации "Мега-проект". Ее победа подтверждает, что российская стратегия развития системы управления жизненным циклом в атомной отрасли формирует мировые тенденции в этой сфере. "Мировое признание системы управления проектами Multi-D подтверждает ведущие позиции "Росатом" на мировом рынке проектирования и строительства атомных станций", – заявил президент группы компаний АСЭ Валерий Лимаренко,

Уникальная цифровая платформа Multi-D позволяет эффективно управлять всеми этапами жизненного цикла АЭС. Она контролирует все: от проектирования до вывода из эксплуатации. Система интегрирует информацию о проекте, помогает управлять поставками, сроками, объемами, ресурсами и качеством.

Единое информационное пространство на основе этой платформы включает проектировщиков, заводы-изготовители, монтажников, заказчиков-инвесторов. Multi-D обеспечивает непрерывное взаимодействие инженерных специалистов и руководителей различных уровней, находящихся в разных странах. В настоящее время решения на базе этой системы тиражируются на все объекты в портфеле заказов группы компаний АСЭ. Также они доступны для реализации любых видов сложных строительных проектов.





По словам эксперта аналитического центра МГИМО Леонида Гусева, соблюдение сроков и четкое следование бюджету являются сегодня ключевыми вызовами при строительстве АЭС. "Опыт использования Multi-D при строительстве новых блоков Ростовской АЭС подтвердил, что система не просто позволяет строить по графику и не выходя за пределы бюджета – она обеспечивает заметную экономию, – подчеркнул он. – Так, при сооружении третьего блока Ростовской атомной станции удалось сэкономить два миллиарда рублей и запустить его на два месяца раньше срока".

"Наблюдающийся кризис в российско-американских политических отношениях не смог повлиять на выбор инженерного и делового сообщества, что еще раз подчеркивает высокий уровень разработки Росатома".

Добавим, что организатором конкурса CETI AWARD 2016 является одно из наиболее авторитетных в мире промышленных объединений FIATECH. Этот промышленный консорциум и ассоциация, объединяющие международное инженерное сообщество, крупные инжиниринговые компании и вендоров программного обеспечения в области управления жизненным циклом капитальных объектов.