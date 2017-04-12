В Москве стартовал конкурс "Делай, как я!"

В Москве прошла торжественная церемония открытия финала второго всероссийского конкурса профессионального мастерства "Делай, как я!". В итоговом состязании примут участие 60 лучших воспитанников военно-патриотических объединений.

Организовали конкурс ВПЦ "Вымпел" и ООД "Поисковое движение России" при поддержке Министерства образования и науки. Его участниками стали руководители и воспитанники военно-патриотических объединений и поисковых отрядов из 80 регионов России.

Финалистов ждут мастер-классы, экскурсии, итоговые испытания, где они продемонстрируют свои профессиональные навыки организаторов, а также проведут защиту авторских программ, которые определят победителей в номинациях "Лучший руководитель военно-патриотического клуба России" и "Лучший курсант военно-патриотического клуба России".





Поприветствовать участников конкурса в Историческом парке на ВДНХ собрались представители Роспатриотцентра, Российского движения школьников", ВПЦ "Вымпел" и "Волонтеры Победы".

"История нашей страны, история Великой Отечественной войны, поисковая работа, подготовка к защите Родины, проведение различных летних лагерных сборов, выездные экспедиции по восстановлению памяти погибших – то есть, все, что касается вопросов патриотического воспитания, вся палитра этих вопросов представлена в этой работе", – рассказала в интервью "России 1" член жюри конкурса Валентина Пель.