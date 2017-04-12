В Москве стартовал конкурс "Делай, как я!"
Организовали конкурс ВПЦ "Вымпел" и ООД "Поисковое движение России" при поддержке Министерства образования и науки. Его участниками стали руководители и воспитанники военно-патриотических объединений и поисковых отрядов из 80 регионов России.
Финалистов ждут мастер-классы, экскурсии, итоговые испытания, где они продемонстрируют свои профессиональные навыки организаторов, а также проведут защиту авторских программ, которые определят победителей в номинациях "Лучший руководитель военно-патриотического клуба России" и "Лучший курсант военно-патриотического клуба России".
Поприветствовать участников конкурса в Историческом парке на ВДНХ собрались представители Роспатриотцентра, Российского движения школьников", ВПЦ "Вымпел" и "Волонтеры Победы".
"История нашей страны, история Великой Отечественной войны, поисковая работа, подготовка к защите Родины, проведение различных летних лагерных сборов, выездные экспедиции по восстановлению памяти погибших – то есть, все, что касается вопросов патриотического воспитания, вся палитра этих вопросов представлена в этой работе", – рассказала в интервью "России 1" член жюри конкурса Валентина Пель.
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