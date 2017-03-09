Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы

Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Сергей Соседов: Половина нашего шоу-бизнеса – геи
Кончаловский сообщил о потере Маши
Шурыгина сделала неожиданное заявление
Валерий Леонтьев отказался возвращаться в Россию
На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой
партнеры
Воскресенье 12 марта
Лента новостей
16:31
Собчак высмеяли за странный наряд
15:59
В ресторане в центре Москвы случился пожар
14:14
В Москве спасатели вытащили из огня человека
14:02
Группу туристов накрыло лавиной в Бурятии
13:59
В Подмосковье мать убила ребенка и закопала на заднем дворе
13:39
Как изменилась самая красивая девочка
13:26
Дочь Кейт и Уильяма растет задирой
13:25
Юлия Снигирь: Я обожаю всякую "гадость"
13:12
В Тольятти загорелся химический завод
12:58
Волочкова пришла в церковь в джинсах
12:37
Суррогатная мать беременна двойней от Роналду
12:16
На северо-востоке Москвы женщина выпала из окна
12:13
Овечкин свалился под скамейку во время матча (видео)
11:36
Андрей Разин в тяжелом состоянии после смерти сына
11:15
Одноногий танцор из "Минуты славы" ответил Литвиновой
10:56
Дагенстанцы устроили массовую драку на чемпионате ММА (видео)
10:37
Британия и ЕС делят имущество
10:22
На Кутузовском преспекте водитель BMW устроил смертельное ДТП
10:14
Внук Пугачевой сделал предложение возлюбленной
10:01
Таксист напал на москвича с ножом из-за сдачи
21:01
Сын Андрея Разина умер на улице
19:13
Лучшие роли Марии Ароновой
18:54
Ваенга разругалась с поклонником из-за голой груди
18:51
Появилось видео с места убийства россиянина в Канаде
18:30
На северо-востоке Москвы нашли мину
17:53
Зачем Билан подогрел слухи о раке
16:51
В Москве налетчик с револьвером грабил офисы микрозаймов
16:35
Том Хэнкс купил УАЗик "Буханку" для путешествий
16:14
В Москве спасли провалившегося под лед рыбака
15:16
Познер и Литвинова раскаялись перед одноногим танцором
15:10
За пострадавшими в ДТП на МКАД прилетел вертолет (видео)
14:54
Шарапова изменилась до неузнаваемости
14:35
Госдума изучит законопроект о реновации жилфонда столицы
14:31
Больной Билан лишился волос
14:20
В Канаде полицейские застрелили россиянина
13:44
Садальский: Довлатова беременна от меня
13:03
Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
12:32
Москвича убили на пороге квартиры
12:18
Виторгана удивил брак сына с Собчак
12:15
Эрдоган взбунтовался против Крыма
11:49
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
11:47
Под Москвой юнец зарезал кухонным ножом 22-летнего приятеля
11:33
В Подмосковье водитель "Москвича" задавил собутыльника
11:17
Омаров объявил охоту на оскорбившего Бородину Кушанашвили
10:49
На западе Москвы ранили ножом гражданку Китая
10:31
Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
10:08
Вооруженные вилкой грабители отобрали у москвича телефон
21:46
США замалчивают причину смерти Чуркина
21:33
Медведев назначил замминистра спорта
21:09
Порошенко испугался внимания Трампа к Путину
20:47
В Москве полицейские устроили погоню со стрельбой
20:44
В США умер известный писатель
20:30
Критик Лоза добрался до изнасилованной Шурыгиной
20:24
Трамп начал брать уроки по общению с Путиным
20:02
Как снимали фильм "Гараж"
19:53
Секреты программы "Пусть говорят"
19:52
У беглянки Максаковой хотят отобрать миллионы
19:33
Назван самый безопасный вид транспорта
19:28
Под Петербургом девушку задавил поезд
19:00
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
18:53
Что Эрдогану нужно от "дорогого друга" Путина
18:47
У невесты звезды КВН обнаружили рак на последней стадии
18:41
Медведев забанил Навального
18:33
Москвич в салоне связи обезвредил грабителя и скрылся
18:15
На западе Москвы случился обвал грунта
18:11
Женщина пришла в сознание после семи лет комы
17:55
Россия лишила топлива строптивую Украину
17:39
На севере Москвы похитили ребенка
17:30
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами
17:29
В чем секрет кошерного питания
17:24
Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео
17:22
Поклонник сделал Захаровой необычный подарок (видео)
17:20
Рудковская подняла руку на мужа
17:13
Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз
16:49
Россиянки отказываются от замужества
16:47
Значение имени Кирилл
16:45
Березуцкий отказался играть за сборную
16:32
На юго-западе Москвы трое детей провалились под лед
16:28
Володин предложил Мельникову взять под контроль исполнение постановлений Госдумы
16:22
Мариинка "убила" Максакову
16:21
Дети-непоседы сорвали прямой эфир "Би-би-си" (видео)
16:20
Что с собой делала Кристен Стюарт
16:19
Президент Чехии признал себя "агентом Путина"
16:16
"Особенные" дети Маргариты Суханкиной
15:52
Девочку унесло ветром при попытке попасть домой (видео)
15:31
"ЕР" возьмет на контроль оптимизацию школ
15:26
Муж высказался о расставании с Викой Дайнеко
15:24
Почему вредно быть постоянно счастливым
15:23
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
15:19
Участники "Голоса" отвернулись от Димы Билана
15:18
Куратор "группы смерти" попыталась свести счеты с жизнью
15:09
В Москве двое мужчин изнасиловали школьницу
14:59
Какие лекарства вызывают импотенцию
14:54
Как живет парализованная дочь Баталова
14:35
Клинтон поразила своими блинами
14:23
Мифы и разоблачения: какие тайны скрывают черные дыры
14:23
Госдума избавилась от неконституционных инициатив
14:18
ОСАГО хотят отменить
14:17
Сотрудницу полиции уволили за эротические БДСМ-фото
14:09
Что посмотреть с подростком на выходных
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мать Семенова раскрыла подробности изнасилования Шурыгиной
Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Одноногий танцор из "Минуты славы" ответил Литвиновой
Шокирующие откровения отца Шурыгиной
Сын Андрея Разина умер на улице
За что украинцы не любят русских
Общество

Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы

Фото: GLOBAL LOOK press\Sergey Kovalev
Последние данные ВЦИОМ говорят о стабильном росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг одобрения Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов: в ноябре 2016 года он составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%.

Продолжение: Госдума усовершенствует налоговую систему
прочитано 969 раз
Эксперты связывают такой рост популярности нижней палаты парламента с изменениями в регламенте палаты, которые были инициированы спикером палаты Вячеславом Володиным. Дума стала более самостоятельной, а ее спикер выступает как самостоятельный политический игрок, полагает политолог Борис Межуев.

"Госдума воспринимается в обществе как орган, стоящий на защите социальных и культурных интересов граждан. Она олицетворяет курс, связанный с идеями большинства людей", – сказал Межуев в интервью Dni.Ru.

ПО ТЕМЕ

Растет рейтинг доверия россиян к Госдуме

Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По мнению политолога Антона Хащенко, Госдума становится мощным и, главное, самостоятельным центром выработки и принятия законодательных решений, а также контроля за работой исполнительной власти. На смену бесконечному популизму и массовому внесению громких, но оторванных от реалий инициатив, что можно было наблюдать в последние годы, пришла скрупулезная и тщательная проработка законодательных актов.

"Выстраиваются нормальные рабочие отношения с правительством – просто так непроработанные законопроекты теперь не принимаются, и более того, снимаются с рассмотрения", – полагает Хащенко.

Политолог также отметил положительный отклик на дискуссионный характер принятия тех или иных решений в Думе. Как пример он назвал подготовку законодательной базы для программы реновации старого жилья в Москве.

"Все это является результатом той масштабной реформы, которую проводят спикер Госдумы Вячеслав Володин и его коллеги. Борьба с прогулами, повышение качества законотворческой деятельности, акцент на экспертную составляющую заметны невооруженным глазом и не могут в хорошем смысле слова не подкупать внешнего наблюдателя", – написал Хащенко на своей странице в Facebook.

Как ранее отметил член экспертного совета ИСЭПИ Алексей Зудин, Госдума приняла ряд важных  решений по дисциплине в депутатском корпусе и это было отмечено обществом.

Известно, что по инициативе председателя Думы Вячеслава Володина предприняты серьезные шаги, направленные на повышение эффективности работы нижней палаты  парламента. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично (голосование по доверенности запрещено), а за прогулы парламентарии могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.

Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

Автор: Александр Комаров9 марта 2017, 17:22

комментарии

Политика

Британия и ЕС делят имущество
Эрдоган взбунтовался против Крыма
Американцы разболтали тайну смерти Виталия Чуркина
Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами

Шоу-бизнес

Фадеева возмутило лицемерие Познера
Как жил сын Андрея Разина
Волочкова пришла в церковь в джинсах
Собчак высмеяли за странный наряд

Проишествия

Женщина отрезала детородный орган мужу "за ненадобностью"
Адвокат загорелся на слушании дела о поджоге
Российская модель пропала за границей
Глава российского банка попался на миллиардной афере

Lifestyle

Как сложилась жизнь звезды фильма "Вам и не снилось"
В чем секрет кошерного питания
Мариинка "убила" Максакову
Как снимали фильм "Гараж"
Общество

За что украинцы не любят русских

Почему два славянских народа отдаляются друг от друга
Шоу-бизнес

Секреты программы "Пусть говорят"

Скандальное закулисье нашумевшего проекта
Общество

Поклонская спела Урганту "Мурку" (видео)

Бывший прокурор Крыма пришла на "Прожекторперисхилтон"
Шоу-бизнес

Волочкова пришла в церковь в джинсах

Поведение бывшей балерины вызвало настоящий скандал

Гороскоп

Больному Диме Билану дали год
Астрологический прогноз с 6 по 12 марта 2017 года
Как выбрать лучшую жену по гороскопу
Как Крыса помогла Тимошенко

Фоторепортажи

Что с собой делала Кристен Стюарт
Девушки уродуют себя ради Барби
Навка и Собчак похвастались подарками на 8 Марта
Валентин Юдашкин изуродовал Валерию

Спорт

Суррогатная мать беременна двойней от Роналду
Овечкин свалился под скамейку во время матча (видео)
За что Мутко попросили из ФИФА
Дагенстанцы устроили массовую драку на чемпионате ММА (видео)

Регионы

Чудо-девочка рискнула жизнью ради дедушки
Дети разрисовали и выбросили с балкона 60 тысяч рублей
Названы самые грязные регионы России
Юные вандалы в Костроме затоптали звезду Вечного огня (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru