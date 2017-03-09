Эксперты оценили рост рейтинга доверия Госдумы

Последние данные ВЦИОМ говорят о стабильном росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг одобрения Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов: в ноябре 2016 года он составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%.

Эксперты связывают такой рост популярности нижней палаты парламента с изменениями в регламенте палаты, которые были инициированы спикером палаты Вячеславом Володиным. Дума стала более самостоятельной, а ее спикер выступает как самостоятельный политический игрок, полагает политолог Борис Межуев.

"Госдума воспринимается в обществе как орган, стоящий на защите социальных и культурных интересов граждан. Она олицетворяет курс, связанный с идеями большинства людей", – сказал Межуев в интервью Dni.Ru.

По мнению политолога Антона Хащенко, Госдума становится мощным и, главное, самостоятельным центром выработки и принятия законодательных решений, а также контроля за работой исполнительной власти. На смену бесконечному популизму и массовому внесению громких, но оторванных от реалий инициатив, что можно было наблюдать в последние годы, пришла скрупулезная и тщательная проработка законодательных актов.

"Выстраиваются нормальные рабочие отношения с правительством – просто так непроработанные законопроекты теперь не принимаются, и более того, снимаются с рассмотрения", – полагает Хащенко.

Политолог также отметил положительный отклик на дискуссионный характер принятия тех или иных решений в Думе. Как пример он назвал подготовку законодательной базы для программы реновации старого жилья в Москве.

"Все это является результатом той масштабной реформы, которую проводят спикер Госдумы Вячеслав Володин и его коллеги. Борьба с прогулами, повышение качества законотворческой деятельности, акцент на экспертную составляющую заметны невооруженным глазом и не могут в хорошем смысле слова не подкупать внешнего наблюдателя", – написал Хащенко на своей странице в Facebook.

Как ранее отметил член экспертного совета ИСЭПИ Алексей Зудин, Госдума приняла ряд важных решений по дисциплине в депутатском корпусе и это было отмечено обществом.



Известно, что по инициативе председателя Думы Вячеслава Володина предприняты серьезные шаги, направленные на повышение эффективности работы нижней палаты парламента. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично (голосование по доверенности запрещено), а за прогулы парламентарии могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.

Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.