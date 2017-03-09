Ученые: Красавцы вынуждают девушек есть салат

Датские исследователи установили, что девушки на свидании с привлекательным мужчиной предпочитают заказывать легкий салат. Мужчины, в свою очередь, стремятся очаровать избранницу выбирая дорогие блюда.

Чтобы узнать, влияет ли привлекательность партнера на поведение людей на свидании, ученые провели пять экспериментов, сообщает "Газета.ru". В исследовании приняли участие 530 человек, 49% которых – женщины, передает Food Quality and Preference.

Выяснилось, что на свидании с молодым человеком девушки чаще заказывают низкокалорийные и легкие блюда. Таким образом они стремятся продемонстрировать заботу о собственных здоровье и красоте.



Мужчины же тратятся на дорогие напитки и блюда, стремясь впечатлить своих избранниц. Такое поведение в целом соответствует стереотипу: женщины в первую очередь оценивают благосостояние потенциального отца семейства.

Примечательно, что мужчины, в отличие от представительниц прекрасного пола, не продемонстрировали конкретных предпочтений относительно состава заказываемых блюд.



Я в ресторан на свидание ни разу не ходила, я ходила в макдак �� — Inna (@ImCoca) 3 января 2017 г.

Ранее социологи сообщили, что современные молодые люди предпочитают сначала заняться сексом, а уже потом отправляются на романтическое свидание в ресторан. Исследователи объясняют такое изменение массового сознания чрезмерной занятостью представителей современного поколения.

"Они прыгают в постель не для того, чтобы просто заняться сексом. Они делают это, чтобы узнать человека прежде, чем потратят на него свое время и энергию", – считает антрополог, доктор Хелен Фишер.