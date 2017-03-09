Ученые: Красавцы вынуждают девушек есть салат
Чтобы узнать, влияет ли привлекательность партнера на поведение людей на свидании, ученые провели пять экспериментов, сообщает "Газета.ru". В исследовании приняли участие 530 человек, 49% которых – женщины, передает Food Quality and Preference.
Выяснилось, что на свидании с молодым человеком девушки чаще заказывают низкокалорийные и легкие блюда. Таким образом они стремятся продемонстрировать заботу о собственных здоровье и красоте.
Мужчины же тратятся на дорогие напитки и блюда, стремясь впечатлить своих избранниц. Такое поведение в целом соответствует стереотипу: женщины в первую очередь оценивают благосостояние потенциального отца семейства.
Примечательно, что мужчины, в отличие от представительниц прекрасного пола, не продемонстрировали конкретных предпочтений относительно состава заказываемых блюд.
Я в ресторан на свидание ни разу не ходила, я ходила в макдак ��— Inna (@ImCoca) 3 января 2017 г.
Ранее социологи сообщили, что современные молодые люди предпочитают сначала заняться сексом, а уже потом отправляются на романтическое свидание в ресторан. Исследователи объясняют такое изменение массового сознания чрезмерной занятостью представителей современного поколения.
"Они прыгают в постель не для того, чтобы просто заняться сексом. Они делают это, чтобы узнать человека прежде, чем потратят на него свое время и энергию", – считает антрополог, доктор Хелен Фишер.
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