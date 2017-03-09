Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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США потратили миллионы на любовь российских геев

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Миллионы долларов направляют США через "благотворительные" фонды на противодействие закону о запрете пропаганды гомосексуализма в России. Это делается совершенно открыто: цифры содержатся в отчете организации "Российский фонд свободы". Эксперты при этом сомневаются, что финансы идут только на борьбу за права представителей ЛГБТ-сообщества.

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Более 50 грантов общим размером в два миллиона долларов выделила в 2016 году американская благотворительная организация под названием "Российский фонд свободы". Как утверждают ее представители в своем отчете, деньги пошли на поддержку активистов, политиков, юристов и журналистов, которые должны были изменить общественное мнение в России касательно ЛГБТ. Заявленные методы – пропаганда и культурные мероприятия.

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В частности, в документе указано, что на борьбу с законом "О запрете пропаганды гомосексуализма в России" было потрачено около 200 тысяч. "Гранты предназначены для противодействия заявлениям госчиновников, поддержавших так называемый закон о пропаганде, а также религиозных лидеров и работников СМИ, выступающих против ЛГБТ", – говорится в отчете.

Источники финансирования представителей ЛГБТ-движения не раскрываются, как утверждают в фонде, это анонимные "меценаты". За прошлый год они собрали для своих "братьев по разуму" около 1,2 миллиона долларов. Известен лишь один крупный спонсор – американский фонд Arcus Foundation. Как сообщалось, он выделяет материальную помощь активистам, которые принимают участие в митингах против президента Дональда Трампа – в частности, в "Марше женщин". А ЛГБТ-организациям в России фонд выделил 900 тысяч.

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Политологи считают, что реальные цели фондов далеки от заявленных. Скорее всего, ЛГБТ-сообщество просто используют, пытаясь "раскачать" российское общество, заявил декан факультета политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов. "США ведут подрывную деятельность, прикрываясь заботой о гомосексуалистах. На самом деле они стремятся расколоть российское общество, подменив мировоззрение граждан", – цитирует Шатилова RT.

Однако едва ли им это удастся. Как подчеркивает политолог Николай Шлямин, российское общество, в отличие от американского, более консервативно. "Американцы пытаются перенести свою модель поведения на российское общество – но забывают о том, что мы по-иному воспринимаем моральные ценности. Пока они не придумают, как вписать идею однополых связей в русский менталитет, никакие деньги не помогут", – сказал эксперт.

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov

Кроме того, Шлямин предполагает, что по меньшей мере половину перечисленных российским НКО средств присвоили себе руководители, которые вовсе не намерены претворять в жизнь цели американских коллег. "50% денег уходит в карманы руководства подобных фондов по распространению демократии. Обычно ими управляют люди предприимчивые. Они могут отправлять отчеты и зарабатывать еще больше денег, а добиваться результата вовсе не обязательно", – считает эксперт.

Президент России подписал изменения в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" в 2013 году. Нарушителям грозит штраф – до пяти тысяч рублей для физических лиц и до миллиона рублей для юридических.

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Названия НКО, получающих гранты, в отчете фонда не упоминаются. В России действуют несколько "ЛГБТ-ориентированных" некоммерческих организаций. Это, к примеру, Федерация ЛГБТ-спорта России, Российская ЛГБТ-сеть, кинофестиваль "Бок о бок", региональная инициативная группа "Максимум".

Около месяца назад сообщалось, что Соединенные Штаты озаботились положением женщин и геев в Ираке. Госдепартамент выделил три миллиона долларов на то, чтобы обучить иракских женщин основам феминизма, а иракских журналистов – как правильно писать о секс-меньшинствах.  

Автор: Игорь Силецкий9 марта 2017, 11:15

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