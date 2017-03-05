Захарова пошутила с Ургантом про очки Лаврова
Ведущие программы Александр Цекало, Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков спросили Захарову о дипломатическом скандале вокруг отношений Трампа с Кремлем. В частности, юмористы в шутку уточнили, действительно ли посол России в США Сергей Кисляк является шпионом и вербовщиком.
Официальный представитель МИД изящно парировала выпад ведущих. Она ответила, что Кисляк является физиком.
Также юмористы узнали у Захаровой, использует ли ведомство стеклянный шар для предсказаний. "В основном используются очки (главы МИДа России Сергея) Лаврова", – пошутила дипломат.
По традиции шоу завершилось музыкальным номером. В конце передачи Захарова станцевала со Светлаковым под песню "Я люблю тебя до слез".
Напомним, телепередача "Прожекторперисхилтон" выходила в России с 2008 по 2012 год. Затем программы была закрыта из-за эксклюзивных контрактов Мартиросяна и Светлакова с телеканалом ТНТ. Юмористы в полном составе вернулись в эфир 4 марта 2017 года.
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