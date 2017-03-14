Навальный мечтает о новом митинге в Москве

Юлия Самойлова едет на Евровидение Страсти вокруг Шурыгиной Скандал на "Минуте славы" Здоровье Дом-2

Самое читаемое

Ольгу Бузову госпитализировали с осложнениями
Макаревич грязно выругался из-за Самойловой
Последние минуты жизни сына Разина попали на видео
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах
Лысый больной Билан: Я такого давно не испытывал
партнеры
Четверг 16 марта
Лента новостей
19:05
На юго-востоке Москвы водитель внедорожника сбил ребенка
19:00
Коммунисты выступили против Зюганова и Навального
18:41
В России хотят запретить продажу табака
18:33
Из Москвы-реки вытащили тонущего мужчину
17:55
Путин высказался о повышении пенсионного возраста
17:15
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"
17:14
Собчак сообщила о трагедии
17:09
Крым празднует годовщину воссоединения с Россией
16:57
"Холостяк" снялся голым в туалете
16:48
Известный актер рассказал о романе с Марией Ароновой
16:43
Французы в ужасе от нового теракта в Париже
16:37
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека
16:35
Путин сделал Меркель подарок
16:29
Почему россияне перестают выезжать за границу
16:19
Родившая звезда "Дома-2" оказалась на грани нищеты
16:19
Страшная судьба актрисы Валентины Караваевой
15:59
В Москве пройдет четвертый сезон Emporio Music Fest
15:48
Романец внезапно рассталась с Гусевым
15:47
Почтальон украл пенсии и сбежал
15:44
Зачем Александру Ревве карлики
15:40
Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
15:21
Взорвавшаяся Nokia травмировала пах жителя Москвы
15:14
Тарасов довел Бузову на шоу Гордона
14:55
Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума
14:51
В штаб-квартире МВФ в Париже взорвался конверт
14:48
Елизавета II дала добро на развал ЕС
14:45
Володин позвал французских депутатов еще раз приехать в Крым
14:42
Канал ТВ-3 установил рекорд
14:35
Порошенко ввел санкции против российских банков
14:27
Почему 49-летний Киркоров одевается как подросток
14:09
Родители в шоке от лесби-вечеринки в детском саду (видео)
13:59
Ксенофонтову оправдали за жестокое избиение мужа
13:42
Муж Бородиной показал лицо младшей дочки
13:34
Сумасшедший день Владимира Путина
13:29
Значение имени Владислав
13:28
Захарова "натравила" НАТО на Петросяна
13:24
Горан Брегович возвращается в Москву
13:24
В Москве открыли три новые станции метро
13:19
Дана Борисова заперлась дома из-за изменившейся внешности
13:17
Звезда "Дома-2" восстановит девственность после модного показа
13:16
Школьник получил травму головы на горке в Москве
13:12
На Западе назвали главное оружие Путина
13:00
Хомяк в собственном домике покорил соцсети (видео)
12:43
Тело ребенка два года пролежало на школьном дворе
12:37
Неизвестный отдал за фотографии Гитлера $41 тысячу
12:25
Шокированный ЕС требует от Украины объяснений
12:19
Аманда Сейфрид жестко ответила на слив ее "голых" фото
12:14
Беременную модель насмерть сбил поезд
12:11
Кума Порошенко назвала Юлию Самойлову "уродством"
12:07
Годовалый мальчик разоблачил мать и ее любовника (видео)
11:58
Разъяренный Трамп пообещал напасть на российский флот
11:36
Известного актера в центре Москвы избил гопник с кастетом
11:27
В Сети высмеяли "самые уродские в мире" джинсы
11:15
Анжелика Агурбаш о платье по цене квартиры
11:12
Поклонская предупредила крымчан об "опасной" Украине
11:12
Грабители в масках обчистили автосалон в Москве
11:04
Новая избранница ведет себя странно с Тарасовым
11:02
Чемпиона мира зарезали в драке со студентами
10:58
Собянин позвал москвичей прибраться в столице
10:55
Пьяный в стельку чиновник устроил скандал в Кирове (видео)
10:50
Топалов воссоединился с Лазаревым после разрыва с женой
10:49
Помощник Рогозина попал в реанимацию
10:37
Под Петербургом разбился автобус с туристами
10:30
Ученые разложили по полочкам ДНК русского
10:21
ЦБ лишил лицензий две страховые компании
10:17
Актриса Олеся Железняк в рабстве у ипотеки
10:03
Россиян лишат анонимности в Сети
09:55
В Москве пройдет XI Международная выставка "GLASS'N'FIRE EXPO 2017"
09:47
Савченко третий день подряд носит одно платье
09:45
Москвич умер от сердечного приступа на кладбище
09:42
Лобода: От Пугачевой я такого не ожидала
09:23
В квартире в центре Москвы нашли труп
09:21
Постпред США в ООН выступила против Трампа
09:12
Бывший начальник рассказал о скромности миллиардера Захарченко
09:01
Хипстер Климкин повеселил Украину
09:00
Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах
08:59
Дети Анджелины Джоли взволновали своим плохим видом
08:45
"Летчика" Порошенко подняли на смех из-за нового заявления
08:32
Пробка в 17 километров парализовала МКАД
08:28
Водитель иномарки сбил ребенка на севере Москвы (видео)
08:25
Молодящийся Меньшиков вывел в свет жену
08:23
Россиян ограничат в правах на пенсию
08:10
Известного актера жестоко избили в центре Москвы
07:57
На западе Москвы врачи скорой застряли в лифте с пациентом
22:02
Режиссер "Шестого чувства" разочаровал новым фильмом
22:02
В центре Москвы водитель сбил ехавшую по зебре на самокате девушку
21:56
В Зеленограде в ДТП с маршруткой пострадали трое
21:49
Грудастая медсестра стала звездой Сети за один день
21:38
Ревнивая жена показала "кузькину мать" мужу и любовнице (видео)
21:37
СК отреагировал на "странную" версию крушения Ту-154
21:10
Известная модель показала катающийся по тротуару в Москве Galendewagen
21:08
Горбачевым и его женой руководили извне
21:05
Гусман ждет атаку НАТО на детский "Голос"
20:44
Эмма Уотсон отреагировала на кражу ее "голых" фото
20:40
Зачем хитрая Меркель летит на поклон к Путину
20:29
"Маша и Медведь" повторил рекорд YouTube (видео)
20:23
Москвич пытался ограбить Сбербанк с помощью записки
20:08
Дети насмерть запинали фламинго в зоопарке
20:08
Названы преимущества интима в отпуске
19:55
Куда пропала певица МакSим
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Диану Шурыгину вывели на чистую воду
Папа Фриске разбушевался из-за ареста дома
Лукашенко нанес коварный удар по России
От семьи Фриске отрекся адвокат
Бузова исповедалась Барановской
Филипп Киркоров сообщил о проблемах и тратах
Общество

Навальный мечтает о новом митинге в Москве

прочитано 7626 раз

Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет провести в Москве митинг против коррупции. Политик уже подал заявку на проведение мероприятия 26 марта, передает "Интерфакс".

В случае, если заявка будет одобрена, шествие пройдет от 1-ой Тверской-Ямской улицы до Охотного ряда. Предположительно, численность митинга составит 15 тысяч человек. Организаторы намерены использовать сцену, звукозаписывающую аппаратуру и плакаты.

14 марта 2017, 21:34

комментарии

Политика

Путин сделал Меркель подарок
Елизавета II дала добро на развал ЕС
Володин позвал французских депутатов еще раз приехать в Крым
Сумасшедший день Владимира Путина

Шоу-бизнес

Мама о роковой прививке Юлии Самойловой
Вика Дайнеко прокомментировала свою госпитализацию
"Холостяк" снялся голым в туалете
Как изменилась Оксана Федорова

Проишествия

Французы в ужасе от нового теракта в Париже
Взорвавшаяся Nokia травмировала пах жителя Москвы
Актер Игнатюк: Меня избили из-за шлагбаума
Беременную модель насмерть сбил поезд

Lifestyle

Почему россияне перестают выезжать за границу
Страшная судьба актрисы Валентины Караваевой
Неизвестный отдал за фотографии Гитлера $41 тысячу
В Сети высмеяли "самые уродские в мире" джинсы
Шоу-бизнес

Ксенофонтову оправдали за жестокое избиение мужа

Суд поставил точку в громком деле актрисы из сериала "Кухня"
Шоу-бизнес

Тарасов довел Бузову на шоу Гордона

Услышав слова бывшего мужа, телеведущая не смогла сдержать эмоций
Шоу-бизнес

"Холостяк" снялся голым в туалете

Люди в ужасе от выходки звезды амурного шоу
Экономика

Путин высказался о повышении пенсионного возраста

Президент назвал этот вопрос тонким и чувствительным

Гороскоп

Горбачевым и его женой руководили извне
У Шурыгиной будет двое детей
Принц Гарри нашел свою любовь
Астрологический прогноз с 13 по 19 марта

Фоторепортажи

Звезда "Дома-2" восстановит девственность после модного показа
Молодящийся Меньшиков вывел в свет жену
Новое увлечение Евгении Крюковой
Роскошная Самбурская затмила моделей в трусах

Спорт

"Победа" засудит снятого с рейса длинноногого волейболиста
Олимпийская чемпионка умерла в 52 года
Ольга Корбут оправдалась за продажу медалей
Как семья сживает со свету российскую чемпионку

Регионы

Мужчина поймал "на удочку" выпавшего из окна кота (видео)
Родители в шоке от лесби-вечеринки в детском саду (видео)
Тело ребенка два года пролежало на школьном дворе
Пьяный в стельку чиновник устроил скандал в Кирове (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru