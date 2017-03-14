Навальный мечтает о новом митинге в Москве

Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет провести в Москве митинг против коррупции. Политик уже подал заявку на проведение мероприятия 26 марта, передает "Интерфакс".
В случае, если заявка будет одобрена, шествие пройдет от 1-ой Тверской-Ямской улицы до Охотного ряда. Предположительно, численность митинга составит 15 тысяч человек. Организаторы намерены использовать сцену, звукозаписывающую аппаратуру и плакаты.
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