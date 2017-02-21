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Общество

В Сети посмеялись над украинскими VIP-вагонами

Фото: GLOBAL LOOK press\Andreas Bastian
Интернет-пользователи с юмором отреагировали на снимки VIP-вагонов, представленных "Укрзализныцей" – "Украинскими железными дорогами". Пост известного блогера на эту тему набрал свыше двух сотен комментариев.
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Подборку фото с шутливыми подписями опубликовал блогер "Живого журнала" с ником periskop. "По-моему, вышло очень даже солидно: дорохо, бохато, много ковров, хрусталя из бабушкиной стенки и текстиля из салона тканей на Петрiвке (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред)", – написал он.

Новые вагоны-салоны украинского перевозчика блогер называет "шедевром текстилевагоностроения", большое кожаное кресло в купе – "креслом Босса", а кровать с подушками – "выставкой текстиля". Блогер также обратил внимание на кровати, которые покрыты покрывалами, напоминающими ковры.

Фото: uz.gov.ua

Одно из щедро украшенных позолотой помещений в поезде periskop назвал "вагоном прокурора Пшонки". Тем самым пользователь намекнул на особняк бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки, где после его побега из страны обнаружили множество предметов роскоши.

Фото: uz.gov.ua

Этот ЖЖ-пост набрал более 200 комментариев. Многие авторы также раскритиковали напыщенный интерьер новых VIP-вагонов.

"Ох, этот чарующий шик довоенной Румынии!", "Шик! блеск! полет евродизайнерской мысли!", "Это "имперский стиль" в понимании хуторянина", – пишут пользователи Сети.

Фото: uz.gov.ua

Отметим, что "Укрзализныця" позиционирует вагоны-салоны как отели на колесах, оснащенные кухней, большим залом и просторным спальным купе. В них есть кровать, письменный стол и шкаф, ванная комната и другие удобства, передает Lenta.ru.

Фото: uz.gov.ua

Ранее сообщалось, что Украина намерена перенаправить поезда из России в Европу. Компания "Укрзализныця" планирует в 2017 году усилить европейское направление, пустив дополнительные составы.

Напомним, в апреле-мае 2016 года в "Укрзализныце" была обновлена команда топ-менеджеров. Как писали Dni.Ru, компанию возглавил гражданин Польши Войцех Балчун, одновременно являющийся лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

21 февраля 2017, 12:42

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