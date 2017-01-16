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Украина перенаправит поезда из России в Европу

Фото: GLOBAL LOOK press\Andreas Bastian
По мнению властей Украины, "поезд номер один" должен следовать из страны не в Москву, а в Европу. Компания "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") планирует в текущем году усилить европейское направление, пустив дополнительные составы.
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Как заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Еспресо", в настоящее время "Укрзализныця" рассматривает новые направления на Польшу и Словакию. Компания планирует запустить пассажирские составы по маршруту Мукачев – Будапешт, сообщает Lenta.ru.

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"В течение последних десятилетий сложилось так, что "поезд номер один" у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это", – заявил глава ведомства. При этом министр подчеркнул, что украинским властям нужно готовить антикризисный план по реформированию железнодорожной компании.

"Мы обращаем внимание руководства "Укрзализныци" на те проблемы, которые там есть. На некоторые мы получаем ответ, на другие царит молчание, что абсолютно недопустимо", – отметил чиновник. Омелян также пообещал провести разбор полетов того, что произошло после прихода новой команды в мае 2016-го.

Напомним, в апреле-мае 2016 года в "Укрзализныце" была обновлена команда топ-менеджеров. В частности, главой компании был назначен гражданин Польши Войцех Балчун, одновременно являющийся лидером и гитаристом рок-группы Chemia.

Как писали Dni.Ru, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян распорядился до 1 декабря 2016 года внести изменения в порядок оповещения пассажиров во всех аэропортах страны. Вся информация, которая размещается на электронных табло, вывесках, указателях или озвучивается по громкоговорителям, должна быть на украинском и английском языках, заявил глава ведомства.

"Никакого русского языка быть не должно. Это не только вопрос применения государственного языка, это вопрос самоуважения в первую очередь. Также и работники аэропортов при общении с пассажирами должны пользоваться украинским или английским языками", – цитирует Омеляна пресс-служба министерства.

Автор: Евгений Мышко16 января 2017, 16:00
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